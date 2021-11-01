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Samsun'da 87 işletmeye 1,3 milyon TL idari para cezası - Son Dakika

Samsun'da 87 işletmeye 1,3 milyon TL idari para cezası

01.11.2021 17:08
Samsun'da 87 işletmeye 1,3 milyon TL idari para cezası

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yılbaşından bu güne kadar gıda ve yem işletmelerine yaklaşık 18 bin denetim gerçekleştirdiklerini, uygunsuzluk tespit edilen 87 işletmeye 1 milyon 320 bin TL idari para cezası yaptırımı uyguladıklarını açıkladı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yılbaşından bu güne kadar gıda ve yem işletmelerine yaklaşık 18 bin denetim gerçekleştirdiklerini, uygunsuzluk tespit edilen 87 işletmeye 1 milyon 320 bin TL idari para cezası yaptırımı uyguladıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25- 28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen gıda denetim seferberliği tamamlandı. Uygulama süresince, ülke genelinde tüm il ve ilçe müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlisi personelleri yine ülke genelindeki gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmeleri yoğun bir şekilde denetledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Çiftçilerimizin tarımsal üretimi ve emeğinin sonucu olan gıdanın, tarladan sofralara gelinceye kadarki zincirinin bütün aşamalarında denetimlerimiz bildiğimiz üzere zaten yıl boyu aralıksız devam etmektedir. Bu bağlamda Samsun ilimiz genelinde 175 gıda denetçisi personelimizle güçlü bir denetim ekibimiz vardır. İlimiz ve ilçelerimizde gıda üretim yeri, satış yeri ve toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 12 bin 615 adet gıda ve yem işletmesi bulunmakta olup bunların tamamı kayıt altına alınmıştır. Denetim ekiplerimizle, 7/ 24 yıl boyu denetimlerimiz devam etmektedir. Gıda güvenilirliği konusunda asıl amacımız tüketicilerimizin sağlığının korunmasıdır ve bu konuda tek yetkili kurum Tarım ve Orman Bakanlığımız ve taşra teşkilatlarımızdır" diye konuştu.

Geçen sene 135 işletmeye 1 milyon 355 bin 47 TL idari para cezası

İbrahim Sağlam şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl içerisinde İlimizde mevcut ve faaliyet gösteren gıda ve yem işletmelerine yönelik olarak pandemiye rağmen müdürlüğümüz gıda ve yem şube müdürlüğünde ve ilçe müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol görevlilerimizce 21 bin 487 adet denetim gerçekleştirilmiş olup bu denetimlerde uygunsuzluk görülen 135 adet işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında toplam 1 milyon 355 bin 47 TL idari para cezası uygulanmıştır. Önceden haber vermeksizin risk esasına göre yapmış olduğumuz bu denetimlerin dışında; şüphe, şikayet, ihbar, inceleme, amaçlı denetimlerimiz de gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız Alo 174 Gıda İhbar hattına 2020 yılında yapmış oldukları 847 adet bildirim sonucu gıda kontrol görevlilerimizce yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 47 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır" diye konuştu.

Bu yıl 87 işletmeye 1 milyon 320 bin TL idari para cezası

Bu yıl ise denetimlerinin yine yoğun bir şekilde devam ettiğini bildiren İl Müdürü Sağlam, "Yılbaşından bu güne kadar gıda ve yem işletmelerimize yaklaşık 18 bin adet denetim gerçekleştirdik ve uygunsuzluk tespit edilen 87 işletmeye 1 milyon 320 bin TL idari para cezası yaptırımı uygulandı. Tüketici sağlığının ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunması, gıda ve yem işletmelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek, gerekli durumlarda yasal işlem uygulamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bakanımızın talimatlarıyla bu hafta ise ilimiz genelinde denetim seferberliği başlatarak ekiplerimizle birlikte biz de denetimlere iştirak ettik. Geçtiğimiz 4 gün içerisinde ilimizde 109 adet gıda üretim işletmesi, 360 adet gıda satış yeri ve 381 adet toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 850 adet gıda ve yem işletmesi denetlenmiştir. Bu denetimlerde işletmelere başta gıda hijyeni ve personel hijyeni olmak üzere gıda güvenilirliği konusunda bilgilendirmelerde de bulunulmuştur. İlimizde tüketicilerimizin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için bakanlığımız mevzuat düzenlemeleri dahil gereken her türlü tedbiri almış olup, bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmemekte ve bundan sonraki günlerde de gıda ve yem konusunda denetimler devam edecektir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun'da 87 işletmeye 1,3 milyon TL idari para cezası
Samsun'da 87 işletmeye 1,3 milyon TL idari para cezası
Samsun'da 87 işletmeye 1,3 milyon TL idari para cezası
Samsun'da 87 işletmeye 1,3 milyon TL idari para cezası

Türk Lirası, Para Cezası, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 87 işletmeye 1,3 milyon TL idari para cezası - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsun'da 87 işletmeye 1,3 milyon TL idari para cezası - Son Dakika
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