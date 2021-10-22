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Sanayici iş kadınları, Akademi Çevre KidZania Geri Dönüşüm Tesisi'nde çocuklarla buluştu - Son Dakika

Sanayici iş kadınları, Akademi Çevre KidZania Geri Dönüşüm Tesisi'nde çocuklarla buluştu

22.10.2021 11:04
Sanayici iş kadınları, Akademi Çevre KidZania Geri Dönüşüm Tesisi'nde çocuklarla buluştu

Kocaeli Valisinin eşi Selda Yavuz, Çayırova Kaymakamının eşi Şükran Gözen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürü İlhan Aydın ve Sanayici İş Kadınları Akademi Çevre'nin davetiyle KidZania İstanbul'da çocuklarla buluştu.

Kocaeli Valisinin eşi Selda Yavuz, Çayırova Kaymakamının eşi Şükran Gözen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürü İlhan Aydın ve Sanayici İş Kadınları Akademi Çevre'nin davetiyle KidZania İstanbul'da çocuklarla buluştu.

Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinin odağına alan ve "Kaynak kullanımını azaltarak, sürdürülebilir yaşamı mümkün kılacak süreçler tasarlamak" vizyonuyla süreçlerini yürüten Akademi Çevre, 2020 yılının Ağustos ayında KidZania İstanbul'da Akademi Çevre Geri Dönüşüm Merkezini açarak geleceğin Atık Yönetimi Uzmanları'nı yetiştirmeye başladı.

Şimdiye kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinden farklı yaş aralıklarındaki 3 binin üzerinde öğrenciye, Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği, Sıfır Atık, Döngüsel Ekonomi gibi başlıklarda eğitim vererek tesislerinin kapısını açan Akademi Çevre, Ağustos 2020' den beri ise 6-14 yaş arası çocuklara KidZania İstanbul' da Atık Yönetimini öğretiyor.

GÖNÜLLÜ TEMSİLCİ OLMA ÇAĞRISINA ÇOK SAYIDA KADINDAN DESTEK

Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" isimli projesiyle, dezavantajlı gruplara yönelik yaptığı pek çok sosyal çalışması bulunan Kocaeli Vali'sinin Eşi Selda Yavuz, Sanayici İş Kadınlarına projenin gönüllü temsilcileri olmaları yönünde bir çağrı yaptı. Desteğe çok sayıda iş kadınından destek geldi. Kocaeli'ndeki Sevgi Evleri'nde yaşayan 6-14 yaş aralığındaki çocuklar ve İş Kadınları, Akademi Çevre'nin davetiyle KidZania İstanbul' da buluşarak keyifli vakit geçirdiler.

Birçok farklı kurumdan etkinliğe katılan iş kadınları, Kocaeli Sevgi Evleri'nden gelen çocuklarla birlikte Akademi Çevre KidZania Geri Dönüşüm Merkezi'nde, elektronik atığı geri dönüşüm prosesine dahil ederek bakır, plastik gibi hammadde elde etti ve bir e-atığın nasıl Döngüsel Ekonomiye kazandırılacağını görerek Atık Yönetimi Uzmanı olmayı deneyimlediler.

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Akademi Çevre YK Başkanı Uğur Işık, "Bugün en büyük sorunlarımızdan biri olan İklim Değişikliği; genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, avantajlı ve dezavantajlı gruplar fark etmeksizin herkesin hayatını etkileyen büyük bir sorun. Bir Atık Yönetimi firması olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve yaptığımız çalışmaların kapsayıcı olmasını son derece önemsiyoruz. Bildiklerimizi çocuk ve gençlere aktarırken aynı zamanda bizler de onlardan öğreniyoruz, beklentilerini anlıyoruz. Bugün de bu amaç için burada Sn. Selda Yavuz ve değerli birçok iş kadını ile birlikteyiz" dedi.

"ALFA KUŞAĞI, ÇÖZÜM BULMA KONUSUNDA HEYECANLI"

Alfa kuşağı çocuklarının önceki nesillerin aksine dünya sorunları ile daha yakından ilgilendiğini belirten KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, çocukların hem dünyadaki problemleri tanımlayabildiklerini hem de çözüm bulma konusunda aktif rol almak için heyecanlı olduklarını belirtti. Timur, "Akademi Çevre iş birliğimizle Ağustos 2020'de Akademi Çevre Geri Dönüşüm Merkezi'ni açtık. Merkezimizde, yeniden değerlendirme olanağı olan elektronik atıkları çeşitli işlemelerden geçirerek üretim sürecine yeni baştan dahil ediyoruz. Misafirlerimiz burada; atık yönetim uzmanı olarak görev alıp, elektronik atıkların ayrıştırılmasından geri dönüşümün çevreye olan katkısına kadar tüm süreci yerinde deneyimleme fırsatı buluyorlar. Bugün, Akademi Çevre'nin davetiyle, İstanbul ve Kocaeli'nin sanayici iş kadınları şehrimizi ziyaret etti. Onların sayesinde ve Akademi Çevre'nin desteğiyle, Kocaeli Sevgi Evleri çocuklarını da şehrimizde ağırladık ve keyifli bir gün geçirdik. Çocukların yüzündeki mutluluğu görmek, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın kanıtı oldu. Bugün, burada bizimle olan iş kadınları ve çocuklarımızla geçirdiğimiz güzel gün için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yıl içerisinde Kocaeli'de bulunan tüm Sevgi Evleri ve Sevgi Yurtlarında yaşayan 300'ün üzerindeki 6-14 yaş arasında çocuk, Akademi Çevre ve KidZania İstanbul destekleriyle, KidZania İstanbul' da misafir edilecek.


Sanayici iş kadınları, Akademi Çevre KidZania Geri Dönüşüm Tesisi'nde çocuklarla buluştu
Sanayici iş kadınları, Akademi Çevre KidZania Geri Dönüşüm Tesisi'nde çocuklarla buluştu

geri dönüşüm, Selda Yavuz, İstanbul, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sanayici iş kadınları, Akademi Çevre KidZania Geri Dönüşüm Tesisi'nde çocuklarla buluştu - Son Dakika Ekonomi


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