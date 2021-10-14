Üye Girişi
Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı

14.10.2021 16:28
Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Çayırova Belediyesi tarafından Şekerpınar'a yapılan Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

Çayırova Belediyesi tarafından Şekerpınar'a yapılan Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

2021 yılını atılım ve yatırım yılı ilan eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin startını verdiği ilk projelerden biri olan Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Hızlı bir şekilde bitirilmesi için hummalı bir çalışmanın yapıldığı proje bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Şekerpınar Mahalle Danışma Meclisimizde vatandaşlarımızın bizden iki önemli talebi olmuştu. Birincisi Sağlık Ocağı, ikincisi ise Bilgi Evi. Bunlar bizim seçim beyannamemizde olmayan yatırımlardı. Ancak vatandaşımızın yoğun bir şekilde bilgi evi ve sağlık ocağı talebine duyarsız kalmadık. Bu haklı talep için biz de derhal işe koyulduk. Kaba inşaatı tamamladık. 4 katlı yapılan projemizde sağlık ocağının yanında, çocuk kulübü, bilgi evi, spor salonu kütüphane, bilgisayar odası ve çok amaçlı etkinlik salonu olacak. Haziran ayında temelini attığımız projemizin kaba inşaatını bitirdik. İnce işçiliğini hızla tamamlayarak kısa bir süre içinde hizmete açacağız" dedi. - KOCAELİ

Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı
Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Bünyamin Çiftçi, Sağlık Ocağı, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yunan- ABD görüşmesinde 17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada 17:18 Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada Zehra Güneş, 17:10 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi 16:54 İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu 16:47 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı 15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar 15:24 Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar

Son Dakika Haberleri
17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde
17:18 Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada
17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
17:09 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
17:08 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare
16:53 Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı
16:46 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu
16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
16:17 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021
16:10 Son dakika magazin haberleri!
Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF         
17:31
Bakasetas'ın Trabzon halkı analizi güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar Bakasetas'ın Trabzon halkı analizi güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar         
17:29
Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum         
17:11
Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare         
17:09
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi         
16:36
Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı         
16:18
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti         
15:46
Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak         
15:18
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 17:36:12. #1.11#
SON DAKİKA: Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement