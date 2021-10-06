Sivas'ta şeker pancarı ve patatesten 1 milyar lira gelir bekleniyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte bu yıl rekoltenin şeker pancarında 1,2 milyon ton, patateste ise 400 bin ton civarında beklendiğini, bu iki üründen yaklaşık 1 milyar lira gelir sağlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Vali Ayhan, kent merkezindeki bir restoranda tarım platformu üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla "Basınla Biz Bize" programı düzenledi.

Sivas'ın tarım alanı, hayvan varlığı ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bal üretiminde ilk üçteyiz. Arı işletme sayısına bakıldığında 2. sıradayız. Arpa ve patates üretiminde Türkiye dördüncüsüyüz. Patateste de ilk dörtteyiz ama tohumlukta birinciyiz. Bunları söylediğim zaman birçok kişi şaşırıyor. Aslında bunları iyi tanıtmalıyız." diye konuştu.

Örgütlü yapıların, kooperatiflerin, birliklerin, özel şirketlerin, üreticilere güven vererek onlara sözleşmeli tarım ve hayvancılık yaptırması gerektiğini anlatan Ayhan, "Potansiyelimizi daha verimli, bilimsel ve ekonomik kullanmak için de tüm projeleri bir üst başlık altında toplayan 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' adıyla bir vizyon belirledik." dedi.

Ayhan, bu yıl özellikle şeker pancarı ve patates üretiminin arttığına değinerek, şöyle devam etti:

"Şeker pancarında rekolteyi bu sene 1,2 milyon ton, patateste ise 400 bin ton civarında bekliyoruz. Yani iki ürünün Sivas'a katma değeri yaklaşık 1 milyar lira. Sivas'ın tarım ve hayvancılıktaki potansiyelinin farkındayız. Şu anki altyapı, baraj, gölet ve tarımsal sulamalarla bu potansiyel daha görünür bir hale geldi. İnşallah bunu, geliştirdiğimiz projelerle çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz."

Ayhan'ın konuşmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, kentte tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen projeler ve devlet destekleriyle ilgili sunum yaptı.