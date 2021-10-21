Son dakika... Altının kilogramı 541 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 541 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 530 bin 230 lira, en yüksek ise 541 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 541 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 492 milyon 879 bin 117,11 lira, işlem miktarı ise 922,37 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 548 milyon 839 bin 782,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 533.000,00 1.777,50 En Düşük 530.230,00 1.775,00 En Yüksek 541.500,00 1.786,00 Kapanış 541.500,00 1.782,70 Ağırlıklı Ortalama 536.242,82 1.783,50 Toplam İşlem Hacmi (TL) 492.879.117,11 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 922,37 Toplam İşlem Adedi 47

Son Dakika

Cuma günü ortadan kaybolan Alzheimer hastası kayıp kadının cansız bedeni su kanalında bulundu

Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kentin en işlek sokağında ilginç görüntüler! Sıraya dizilen vatandaşlar hep birlikte kazayı izledi

Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti

7 kişiyi katleden şüpheli ifadesinde kendisiyle çelişti! Barışmaya dolu silah ile gitmiş

Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi

Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü

Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi