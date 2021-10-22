Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 555 bin 50 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 540 bin 100 lira, en yüksek ise 557 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 artışla 555 bin 50 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 485 milyon 5 bin 276,29 lira, işlem miktarı ise 2.779 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 487 milyon 618 bin 132,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz Kıymetli Maden ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 541.500,00 1.782,70 En Düşük 540.100,00 1.775,00 En Yüksek 557.900,00 1.804,10 Kapanış 555.050,00 1.804,10 Ağırlıklı Ortalama 553.728,25 1.784,47 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.485.005.276,29 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.779 Toplam İşlem Adedi 116

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