Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ziraat GMYO
|1,82
|1,66
|9,64
|Sarkuysan
|16,80
|15,88
|5,79
|Erbosan
|120,10
|114,00
|5,35
|Ege Endüstri
|1.296,50
|1.237,00
|4,81
|Aksa
|23,58
|22,50
|4,80
|Çemtaş
|14,78
|14,15
|4,45
|Akbank
|5,78
|5,58
|3,58
|Garanti Bankası
|9,56
|9,24
|3,46
|Ülker Bisküvi
|20,30
|19,71
|2,99
|Selçuk Ecza Deposu
|9,01
|8,76
|2,85
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,23
|10,94
|2,65
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|6,55
|2,60
|İş Bankası (C)
|5,61
|5,47
|2,56
|Aksa Enerji
|7,46
|7,28
|2,47
|Oyak Çimento
|6,93
|6,77
|2,36
|Coca Cola İçecek
|83,65
|81,75
|2,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,66
|2,60
|2,31
|Mavi Giyim
|71,85
|70,25
|2,28
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,51
|15,20
|2,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,66
|44,78
|1,97
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi