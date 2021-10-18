Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 0,94 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,167408 1,00 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,060849 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,229686 0,92 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,141570 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,093830 0,88 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,093928 0,78 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,041466 0,76 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,072640 0,73 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,052982 0,73 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021442 0,68 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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