Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 3,29 ile "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,057656
|3,31
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,063649
|3,29
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,057811
|3,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,059763
|3,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,035878
|3,28
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,053996
|3,28
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,019348
|3,27
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018108
|3,26
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,056563
|3,24
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,059257
|3,23
Kaynak: AA
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