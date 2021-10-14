Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 171,70 177,60 -3,32 Erbosan 91,25 93,55 -2,46 Yataş 13,02 13,25 -1,74 Otokar 339,60 344,00 -1,28 Bim Mağazalar 60,80 61,55 -1,22 Ege Endüstri 1.166,90 1.180,00 -1,11 Türk Traktör 164,40 166,10 -1,02 Hektaş 8,07 8,15 -0,98 Esenboğa Elektrik 27,98 28,24 -0,92 Halk GMYO 2,26 2,28 -0,88 Kordsa Teknik Tekstil 24,14 24,34 -0,82 Vestel 23,98 24,16 -0,75 Aksa 20,00 20,14 -0,70 Odaş Elektrik 1,47 1,48 -0,68 Albaraka Türk 1,66 1,67 -0,60 Aydem Enerji 6,67 6,71 -0,60 QUA Granite Hayal Yapı 10,79 10,85 -0,55 Global Yatırım Holding 1,86 1,87 -0,53 Garanti Bankası 9,33 9,38 -0,53 Şok Marketler Ticaret 10,65 10,70 -0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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