Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|171,70
|177,60
|-3,32
|Erbosan
|91,25
|93,55
|-2,46
|Yataş
|13,02
|13,25
|-1,74
|Otokar
|339,60
|344,00
|-1,28
|Bim Mağazalar
|60,80
|61,55
|-1,22
|Ege Endüstri
|1.166,90
|1.180,00
|-1,11
|Türk Traktör
|164,40
|166,10
|-1,02
|Hektaş
|8,07
|8,15
|-0,98
|Esenboğa Elektrik
|27,98
|28,24
|-0,92
|Halk GMYO
|2,26
|2,28
|-0,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|24,34
|-0,82
|Vestel
|23,98
|24,16
|-0,75
|Aksa
|20,00
|20,14
|-0,70
|Odaş Elektrik
|1,47
|1,48
|-0,68
|Albaraka Türk
|1,66
|1,67
|-0,60
|Aydem Enerji
|6,67
|6,71
|-0,60
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,79
|10,85
|-0,55
|Global Yatırım Holding
|1,86
|1,87
|-0,53
|Garanti Bankası
|9,33
|9,38
|-0,53
|Şok Marketler Ticaret
|10,65
|10,70
|-0,47
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi