Son dakika haberleri... Huawei Petal Haritalar, yeni güncellemesiyle Red Dot Tasarım Ödülünü kazandı

Huawei'nin navigasyon uygulaması Petal Haritalar, yenilikçi ve kullanımı kolay işlevselliği sayesinde Almanya'nın prestijli ödüllerinden Red Dot Tasarım Ödülünü kazandı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Petal Haritalar'ın Markalar ve İletişim Tasarımı kategorisinde endüstriyel tasarım alanında en büyük onur olarak kabul edilen Red Dot Tasarım Ödülleri'nden kazandığı son ödül, dünyanın her yerindeki kullanıcılar için seyahati mümkün olduğunca kolaylaştıran navigasyon uygulamalarının etkileyici özelliklerinin nasıl geniş bir uluslararası beğeni topladığını gösteriyor.

Uygulama, güvenliği ön planda tutarak yol tariflerinin açık, anlaşılır ve basit olmasına önem veriyor, böylece sürücülerin dikkatinin yoldayken asla dağılmamasını sağlıyor. Sonuç olarak Petal Haritalar benzeri görülmemiş bir oranda büyürken, son 2 ayda 1 milyondan fazla kullanıcı kazandı.

Geçen yıl ekim ayında piyasaya sürülmesinden ve daha sonra 9 uygulama güncellemesinden bu yana Petal Haritalar, bir dizi yeni özellikle kullanıcılara daha iyi, farklılaştırılmış ve yerelleştirilmiş bir deneyim sunmaya devam ediyor.

En son güncelleme, kullanıcılara ihtiyaçlarını karşılamaları için daha fazla olanak sunan yeni kişiselleştirilmiş rota planlaması içeriyor. Ayrıca, daha iyi gezinme önerileri için diğer iyi bilinen platformlar arasında entegrasyon ile gelişmiş bir kullanıcı deneyiminin yanı sıra yükseltilmiş bir görsel deneyim sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao, "Petal Haritalar'ın Red Dot Tasarım Ödülüne layık görülmesinden onur duyuyoruz. Bu kadar prestijli bir ödül, Huawei ekibinin böylesine başarılı bir navigasyon aracı yapmak için harcadığı sıkı çalışmanın gerçek bir kanıtı. En son Petal Haritalar güncellememiz, yeni özellikleri sayesinde, kullanıcılarımız için en iyi destekleyici seyahat aracı haline getirdi. Yeni kişiselleştirilmiş rota planlaması ve artık mevcut olan ek 14 dil ile dünya çapında milyonlarca kullanıcı için de Petal Haritalar kullanılabilir hale geldi." ifadelerini kullandı.

Daha hızlı kişiselleştirilmiş rota planlaması

Verilen bilgiye göre, daha kısa mesafe, daha kısa süre ve ücretsiz yollar ulaşım modu tercihleri ile akıllı öneriler dahil olmak üzere çok çeşitli kişiselleştirilmiş rota ayarları sağlama, Petal Haritalar'ın yeni özellikleri olarak ön plana çıkıyor. Bu yeni ayarlar, Petal Haritalar kullanıcılarına zaman ve para tasarrufu sağlıyor.

Petal Haritalar artık 8 adet rota noktasının eklenmesini de destekleyerek, kullanıcıların çok sayıda teslim alma varış noktasına veya benzin istasyonuna gitmek gibi günlük yaşamda ortaya çıkan sayısız seyahat ihtiyacını esnek bir temelde karşılayabiliyor. Ayrıca, planlar değiştiğinde, gereksiz hedefler kolayca silinebilir ve sistem, kullanıcıyı hiçbir noktayı kaçırmadan otomatik olarak diğer hedeflerine yönlendiriyor.

Daha iyi bir görsel deneyim için artık yeni simüle edilmiş gökyüzü görüntüleme özelliği var. Kullanıcının devam eden bir navigasyonu olup olmadığına veya sadece haritayı görüntülemesine bakmaksızın, tek yapması gereken, haritayı ayarlamak için harita üzerinde kaydırmak. Görüş açısı ve simüle edilmiş gökyüzü, ufkun doğru konumunu göstererek buna göre otomatik ayarlanıyor.