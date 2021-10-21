Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,58 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,95 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,138597 2,58 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,144914 1,95 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,101949 1,77 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,285168 1,60 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021554 1,36 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,946385 1,29 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089835 1,16 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,798873 1,12 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045151 1,10 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,067153 1,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı

"Fark etmedim" dediği sevgilisinin üzerinden arabayla bilerek geçtiği tespit edildi

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı

Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok

2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı

Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti