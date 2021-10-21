Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,58 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,95 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,138597
|2,58
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,144914
|1,95
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,101949
|1,77
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,285168
|1,60
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021554
|1,36
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,946385
|1,29
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089835
|1,16
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,798873
|1,12
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045151
|1,10
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,067153
|1,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi