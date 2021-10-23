Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,97 ile Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu oldu.
Emeklilik yatırım fonlarında bu hafta kaybettiren fon bulunmuyor. Yatırım fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031733
|-0,97
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,070151
|-0,96
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,84553
|-0,59
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,051528
|-0,55
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,900496
|-0,30
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|-
(Sürecek)
Kaynak: AA
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