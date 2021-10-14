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Son dakika: İngiliz Maliye Bakanı Sunak: "Tedarik krizinin çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" - Son Dakika

Son dakika: İngiliz Maliye Bakanı Sunak: "Tedarik krizinin çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

14.10.2021 17:17
Son dakika: İngiliz Maliye Bakanı Sunak:

Son dakika ekonomi haberi... İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, kabinedeki tüm bakanların ülkenin giderek derinleşen tedarik zinciri krizinin çözülmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, kabinedeki tüm bakanların ülkenin giderek derinleşen tedarik zinciri krizinin çözülmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Sunak, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye değerlendirmede bulundu.

"Mevcut zorlukların bir kısmını hafifletebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadesini kullanan Sunak, kabinedeki tüm bakanların ülkenin giderek derinleşen tedarik zinciri krizinin çözülmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

Sunak, ülkede yaşanan sorunların aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan tedarik sıkıntılarının da bir yansıması olduğuna işaret ederek, "Bunlar doğası gereği küresel (sorunlar) ve her bir sorunu çözemeyiz. Fakat herkes için iyi bir seviyede ürün tedarik edileceği konusunda emimim. Herkesin satın alabileceği kadar bol miktarda Noel hediyesinin mevcut olacağından emimim." şeklinde konuştu.

Washington'da dün düzenlenen G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da başkanlık eden Sunak, tedarik zinciri sorunlarının küresel olarak hissedildiğini belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki finans liderleri, ortak zorlukların çözümü yolunda iş birliği yapmalı. Bugün toplantıda, önümüzdeki aylarda daha yakın çalışma konusunda anlaşmaya vardık. Birlikte güçlü ve dayanıklı bir (ekonomik) toparlanma inşa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede tedarik krizi giderek derinleşiyor

İngiltere'de ağır araç sürücü sayısının talep karşısında yetersiz kalması, market raflarının boşalmasına ve benzin istasyonlarında akaryakıt sıkıntısı yaşanmasına neden olurken, uzmanlar, İngiltere'de nakliye şoförlerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de ithalatı yapılan ürünlerin şimdiden limanlarda birikmeye başladığı, lojistik dağıtımın etkin şekilde yapılamadığı ifade ediliyor.

İngiliz hükümeti, geçen ay, yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanına 3 ay süreli geçici vize verileceğini açıklamıştı.

Maliye Bakanı, England, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: İngiliz Maliye Bakanı Sunak: 'Tedarik krizinin çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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