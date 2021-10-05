Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,27 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,26 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" ve yüzde 2,24 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100064
|-3,27
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048223
|-2,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|176,720736
|-2,24
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,924090
|-2,14
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,851157
|-2,04
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,102622
|-1,95
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|0,968374
|-1,76
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142947
|-1,56
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,985106
|-1,27
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,953205
|-1,25
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi