Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,94 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,80 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,77 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,934310
|2,94
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,082820
|2,80
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,122988
|2,77
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,118575
|2,48
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088808
|2,43
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044659
|2,41
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,789995
|2,37
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047331
|2,03
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,109933
|1,88
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,050671
|1,78
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi