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Son dakika: Kocaer Çelik, 100 milyon liralık galvaniz tesisi yatırımıyla büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Son dakika: Kocaer Çelik, 100 milyon liralık galvaniz tesisi yatırımıyla büyümeye devam ediyor

04.10.2021 11:59
Son dakika: Kocaer Çelik, 100 milyon liralık galvaniz tesisi yatırımıyla büyümeye devam ediyor, System.String[]

Son dakika haberler... Kocaer Çelik Genel Müdürü Tolga Demirkıran, Kocaer Çelik'in kendi sektöründe Türkiye'nin en büyük kapasitesine sahip şirketlerinden biri olduğunu belirterek, şirketin gerçekleştirdiği yatırımlarla hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Kocaer Çelik Genel Müdürü Tolga Demirkıran, Kocaer Çelik'in kendi sektöründe Türkiye'nin en büyük kapasitesine sahip şirketlerinden biri olduğunu belirterek, şirketin gerçekleştirdiği yatırımlarla hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Demirkıran, Kocaer Çelik'in İzmir, Aliağa bölgesinde üç fabrikasıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yılsonunda yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımla yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip galvaniz tesisini hayata geçireceklerini ve 200'e yakın kişi ek istihdam yaratmış olacaklarını bildirdi.

Söz konusu yatırımlara ilave olarak yeni yatırımlarında devam edeceğini belirten Demirkıran, "Katma değerli ürünlerle müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

-"Yurt dışında toplam 6 kıtada 140 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

Tolga Demirkıran, gerçekleştirdikleri satışlarının yüzde 85'inin ihracat olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yurt dışında toplam 6 kıtada 140 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Neredeyse dünyada ürünlerimizin olmadığı bir ülke yok. Özellikle çeliğin olduğu her yerde varız. Ürünlerimizin farklı sektörlerdeki kullanımıyla ve bu sektörlerdeki nihai kullanıcılara hitap etme kabiliyetimizle, teknolojik altyapımızla, insan kaynağımızın gücüyle pek çok sektörde varız. Enerji, yapı, konstrüksiyon, otomotiv, ulaşım, maden, tünel, makine imalat, gibi pek çok alandaki ihtiyaçları karşılayabilen bir şirket durumundayız."

3 fabrikada farklı çeşitlilikte ürünler ürettiklerini belirten Demirkıran, "Sürekli yeni ürünler geliştiriyoruz ve fabrikalarımızda, 60 farklı kalitede 12 binin üzerinde çeşit ürün üretiyoruz. Bunun yanında Ar-Ge merkezimizin gücüyle teknolojik yatırımlar gerçekleştirirken, yeni ürün geliştirme çalışmaları, yeni süreç tasarımları gibi çalışmaları da yürütüyoruz." bilgisini verdi.

Demirkıran, dünyadaki ham çelik üretiminde bakıldığında salgının etkilerine rağmen büyüme trendinin devam ettiğini kaydederek, "Kocaer Çelik olarak bu seneyi hedeflerimize uygun bir şekilde tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl için ise dengeye oturmuş daha iyi bir yıl bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Demir-çelikte fiyat dalgalanmalarının sıklıkla olabildiğini kaydeden Demirkıran, "Biz, Kocaer Çelik olarak yarattığımız hizmet kalitesi, yatırımlarımız ve müşterilerimizle oluşturduğumuz uzun dönemli stratejik iş birliktelikleri ile bu dalgalanmaların etkilerini azaltabiliyoruz" şeklinde konuştu.

-"Dijitalleşmeye çok önem veren bir firmayız"

Kocaer Çelik'in sürdürülebilir karlı büyüme hedefleri ile birlikte, dijitalleşmeye, çevreye ve topluma katkı sunmayı hedefleyen çalışmalar yapan bir firma olduğuna da dikkati çeken Kocaer Çelik Genel Müdürü Demirkıran, "Şu anda dijitalleşmeyle (Endüstri 4.0) ilgili olarak önemli altyapı çalışmalarımız ve yatırımlarımız var" dedi.

Demirkıran, dijitalleşmeye çok önem verdiklerini ifade ederek, robotik ve tam otomasyona yönelik, insana saygı bilincinin ön planda olduğu ve hayata geçirilmiş çalışmalarının olduğunu da belirtti.

"Avrupa Yeşil Mutabakatı hep gündemimizdeydi"

Tolga Demirkıran, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) çerçevesinde çevre dostu faaliyetler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunlar kaydetti:

"Bu konu zaten hep gündemimizdeydi ve ilk adımlarımızı attık. Paris İklim Anlaşması'yla beraber pek çok sanayicinin de gündemine öncelikli olarak giren bu süreç, giderek önem kazanacaktır. Belli başlı çalışmalarımızdan söz edecek olursak, şirket araçlarımızı hibrit araçlara döndürdük. Faaliyet gösterdiğimiz 300 bin metrekaresi açık, 80 bin metresi kapalı alana sahip fabrikalarımızın çatılarına GES sistemleri yapmaktayız. Buna yeni yatırımız olan galvaniz tesisi de eklendiğinde toplam 90 bin metrekarelik alanda yenilenebilir enerji kaynağımızı yaratmış olacağız. Sanayi kuruluşları arasında en büyük çatı GES sistemi yapan Türkiye'deki ilk şirket olacağız. Böylelikle, hem yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayacağız, hem de çevreye karşı duyarlılığımızı göstermiş olacağız. Bu yatırımlarımız ise ekim ayı sonuna doğru devreye girmiş olacak."

Demirkıran, Kocaer Çelik'in, müşterileriyle gerçekleştirdiği iş birlikteliklerinin ve müşteri memnuniyetinin önemine vurgu yaparak, "Kurumsal alt yapımızı daha da güçlendirecek ve sürdürülebilir karlı büyümemize katkı sağlayacak sistemleri de devreye alıyoruz. Bu kapsamda tüm süreçlerimizdeki operasyonel mükemmelliği artıracak, stratejilerle, süreçlerle, hedeflerle ve yalın üretim felsefesi ile yönetilen bir şirket olmak için kendi tasarladığımız metodolojileri hayata geçiriyoruz. Metodolojimizin adını ise 'Kocaer Yönetim ve Mükemmellik Sistemi' olarak belirledik." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam, Türkiye, Aliağa, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Kocaer Çelik, 100 milyon liralık galvaniz tesisi yatırımıyla büyümeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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