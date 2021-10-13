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Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı: "Zonguldak için en büyük yatırım tarım" - Son Dakika

Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı: "Zonguldak için en büyük yatırım tarım"

13.10.2021 17:15
Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı:

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçi Adem Durgut, bölgedeki bereketli toprakları hatırlatarak hayvancılık ve tarımın gelişmesini istedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçi Adem Durgut, bölgedeki bereketli toprakları hatırlatarak hayvancılık ve tarımın gelişmesini istedi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde ikamet eden Adem Durgut, kurmuş olduğu çiftlikte kendi ürünlerini yetiştiriyor. Yavru manda ve ineklerin meraya hazırlanana kadar çiftlikte yem ve su ihtiyacı karşılanıyor.

4 yıldır manda ve büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Durgut şunları söyledi:

"Hayvancılığa 2017 yılının 12. ayında İl Özel İdare'nin hazırladığı bir proje ile başladım. O dönemde 6 tane anaç, 1 tane erkek manda aldım. Manda sayımı şu anda 27'ye kadar çıkarttım. İnek çiftliğimde kendi ürünümü kendim pazarlamaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince vatandaşımıza hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. En büyük zorluğumuz mera. Bir manda sadece bizim verdiğimiz saman, ot ile beslenmez muhakkak dışarıdan beslenmesi lazım. Biz mandacılığa çoğaltmak amacıyla başladık. 4 yılda elimizden geldiğince yavrularımız ile büyütmeye başladık. Şu anda 11 anacımız var, 6 tanesi doğum yaptı. Güçlüklerimiz yem fiyatlarının aşırı olması. Tabi biz çalışacağız, üreteceğiz ki girdi faaliyetleri de düşsün."

"Toprağımız bereketli yeter ki ekilsin, çalışılsın"

Yaşadıkları zorluklardan da bahseden Adem Durgut, tarımın gelişmesi için çağrıda bulundu. Durgut açıklamasında, "Türk çiftçisi olarak yaşadığımız en büyük problemlerden biri. 200 metrekare alanda tam 71 hisse var. Buradan benim çiftliğime olan alan yaklaşık 4 dönüm. 4 dönümde yaklaşık 150 hisse var. Biz çiftçiliği geliştirmemiz için 150 hisseyi bir araya getireceğiz ve üretmeye çalışacağız. Üretici olarak bu benim aslında avantajım ama bu mevkiyi biz Oğuz Çayı olarak tanımlarız. Çaylıoğlu'nun en verimli, en bereketli arazilerinden biri. Buraya ne ekerseniz olur, yeter ki yapın çalışın. Ama ekecek, çalışacak insan yok. Köyümüzün yaş ortalaması yaklaşık 55. Bunun en büyük nedeni işsizlik. Tarım ve iş imkanları yok. Her şey birbirini kovalayan nedenler. Herkes diyor ki TTK ve demir çelikten dolayı Zonguldak bölgesi kalkınmada ikinci sırada. Ama 2 bin kişi TTK'da çalışıyor, 2 bin kişi demir çelikte çalışıyor. ve bir Zonguldak'ın geleceğini 4 bin kişiye bağlayaraktan Zonguldak'ı ikinci sırada bir şehir yapılıyor. Halbuki burada tarım olmuş olsa, kalkınmada 3. bir şehir olarak geçmiş olsaydı, devletin vermiş olduğu bir çok imkandan yararlanabilecektik. Devletimizden Allah bin kere razı olsun, manda aldık. Gayretlerimiz ile bu işi geliştirmeye çalışıyoruz ama Bartın'daki kardeşim benden yüzde yüz avantajlı. Ben mandaları alırken sadece faiz ödemedim. Bunu 7 yıl geri ödemeli olarak aldım. Ama Bartın'daki arkadaşım yüzde 70, yüzde 100 hibeli alıyor. Bizim Zonguldak olarak en büyük sıkıntımız bu. Bizim için Zonguldak'ta yapılabilecek en büyük yatırım, tarımdır" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı: Zonguldak için en büyük yatırım tarım
Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı: Zonguldak için en büyük yatırım tarım
Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı: Zonguldak için en büyük yatırım tarım
Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı: Zonguldak için en büyük yatırım tarım
Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı: Zonguldak için en büyük yatırım tarım
Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı: Zonguldak için en büyük yatırım tarım
Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı: Zonguldak için en büyük yatırım tarım

Zonguldak, Çiftçi, Ereğli, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Manda üreticisinden çağrı: 'Zonguldak için en büyük yatırım tarım' - Son Dakika Ekonomi


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