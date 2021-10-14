SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İnveo Yatırım Holding AŞ'nin 66 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

Kurul, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 175 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 490 milyon lira ve Koç Fiat Kredi Finansman AŞ'nin 440 milyon liralık borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Çeşitli sebeplerden dolayı Nazım Torbaoğlu'na 586 bin 969 lira, İnvest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 921 bin 326 lira ve Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 93 bin 916 lira para cezası kesen Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 61 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.