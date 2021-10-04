Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 795 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 385 bin 133 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 855 bin 650 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 795 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 571 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 879 lira 17 kuruş, satış fiyatı 2 bin 711 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 237 bin 441 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 122 bin 352 metreküp olarak kayıtlara geçti.