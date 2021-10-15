Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 982 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 253 bin 128 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 20 milyon 20 bin 295 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 982 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 761 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 148 lira 03 kuruş, satış fiyatı 2 bin 893 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 165 milyon 507 bin 286 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 165 milyon 158 bin 956 metreküp olarak kayıtlara geçti.