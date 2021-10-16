Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1001 lira, en düşük 442 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,58 düşüşle 306 milyon 765 bin 41 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 1001 lira, en düşük saat 10.00'da 442 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 611 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 610 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 718 lira, en düşük 124 lira 99 kuruştan işlem gördü.