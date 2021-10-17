Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1078 lira, en düşük 446 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 45,7 artışla 446 milyon 964 bin 939 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-20.00 saatlerinde 1078 lira, en düşük saat 04.00'te 446 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 818 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 829 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1001 lira, en düşük 442 lira 27 kuruştan işlem gördü.