Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1078 lira, en düşük 350 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,5 azalarak 311 milyon 757 bin 816 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 1078 lira, en düşük saat 00.00'da 350 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 639 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 639 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1072 lira, en düşük 403 liradan işlem gördü.