Üye Girişi
SunExpress Kayseri'deki kapasitesini yüzde 30 artıracak - Son Dakika

SunExpress Kayseri'deki kapasitesini yüzde 30 artıracak

27.10.2021 12:53
SunExpress Kayseri'deki kapasitesini yüzde 30 artıracak

SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, "Kayseri, yolcu trafiği ve kapasitesi bakımından bu yaz pandemi öncesi seviyelere yaklaşarak güçlü bir toparlanma gösterdi ve bu da önümüzdeki döneme olumlu bakmamızı sağlıyor.

SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, " Kayseri, yolcu trafiği ve kapasitesi bakımından bu yaz pandemi öncesi seviyelere yaklaşarak güçlü bir toparlanma gösterdi ve bu da önümüzdeki döneme olumlu bakmamızı sağlıyor. Buna paralel olarak önümüzdeki yaz, Kayseri'de kapasitemizi 2019 seviyesinin yüzde 30 üzerine çıkarmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

SunExpress açıklamasına göre, Kayseri'yi Avrupa'da 9 destinasyona direkt tarifeli uçuşlarla bağlayan Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu kış kapasite ve frekans artışının yanı sıra 2022 yazında Viyana'yı da uçuş ağına ekleyerek Kayseri'deki konumunu güçlendiriyor.

Anadolu ile Avrupa kentleri arasında en fazla noktaya uçuş sunan SunExpress, Amsterdam, Basel, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih, Stuttgart ve Lyon olmak üzere Kayseri'den direkt tarifeli seferlerle düzenlediği dış hat uçuşlarına önümüzdeki yaz Viyana'yı da ekleyecek.

Düsseldorf ve Stuttgart hattında da uçuş sayısını artıracağını duyuran havayolu, iç hatlarda ise Kayseri'den merkezi Antalya'ya haftada iki, İzmir'e ise dört sefer sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, Kayseri'nin, Anadolu ağlarındaki en hızlı büyüyen havalimanlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uçuş planlamalarımızı yaparken bu şehri turizm açısından önemli fırsatlar sunan kilit bir güzergah olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin turizm elçisi misyonuyla hareket eden bir havayolu olarak, bölgenin turizmine ve ekonomisine ve dolayısıyla Anadolu halkının refahına destek olmaya devam ediyoruz.

Türk turizminin en büyük destekçilerinden biri olarak, pandemi sırasında da yolcularımızın tüm ülkeye erişimini sağladık. Kayseri, yolcu trafiği ve kapasitesi bakımından bu yaz pandemi öncesi seviyelere yaklaşarak güçlü bir toparlanma gösterdi ve bu da önümüzdeki döneme olumlu bakmamızı sağlıyor. Buna paralel olarak önümüzdeki yaz, Kayseri'de kapasitemizi 2019 seviyesinin yüzde 30 üzerine çıkarmayı öngörüyoruz."

Düsselldorf, Lufthansa, Stuttgart, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SunExpress Kayseri'deki kapasitesini yüzde 30 artıracak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski Bakan Bülent Akarcalı, 13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi 13:46 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı 13:26 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı 12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak 12:17 Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu 11:23 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu

Son Dakika Haberleri
13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı
13:53 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı
13:52 Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı
13:45 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi
13:25 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
13:10 Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı
12:51 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler
12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada         
13:34
Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal         
13:10
Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler         
12:44
Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme         
12:29
TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi         
12:08
Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları         
11:47
Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor         
10:43
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 14:00:07. #1.12#
SON DAKİKA: SunExpress Kayseri'deki kapasitesini yüzde 30 artıracak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement