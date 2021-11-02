Üye Girişi
"Suni tohumlamada" üretim merkezi Sultansuyu'nda "5 milyonuncu doz" sevinci - Son Dakika

"Suni tohumlamada" üretim merkezi Sultansuyu'nda "5 milyonuncu doz" sevinci

02.11.2021 11:16

Malatya'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde büyükbaş hayvan verimini artırmak amacıyla kurulan laboratuvarda, yerli boğalardan elde edilen ve hastalıklardan arındırılan spermalar üretilerek hayvancılığın gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Malatya'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde büyükbaş hayvan verimini artırmak amacıyla kurulan laboratuvarda, yerli boğalardan elde edilen ve hastalıklardan arındırılan spermalar üretilerek hayvancılığın gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yaklaşık 80 yıldır sürdürülen "Damızlık Boğa Islah Projesi" kapsamında yetiştirilen boğalardan tohumlama yapılarak bu alanda ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Siyah alaca, simental ve esmer cinsi boğalardan elde edilen spermalar, Sultansuyu Tarım İşletmesi Laboratuvarı'nda genetik yapılarında bulunan hastalıklardan arındırılarak satışa sunuluyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Olcay Akın, AA muhabirine, 1865'te Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde kurulan işletmenin ülkenin damızlık hayvan ve tohumluk ihtiyacını karşılamakla görevli olduğunu söyledi.

Akın, Türkiye'de yaklaşık 15 ile 17 milyon arasında büyükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, tohumlamanın hayvan verimi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Geçmişte suni tohumlama için kullanılan spermaların çoğunun yurt dışından getirtildiğini ifade eden Akın, "Dövizimizin dışarıya gitmemesi, yurt dışından sperma getirilmesinin önlenmesi için şu an 150-200 lira olan muadillerinin yerine 5,5 lira ile 33 lira arasında aynı kalite ve güvenlikte, canlılık olarak daha yüksek olan tohumları Türk çiftçisinin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Tesiste 38 damızlık boğa bulunduğunu söyleyen Akın, şöyle devam etti:

"2011 yılında kurulan işletmede her yıl peyderpey artan sperma miktarıyla 5 milyonuncu dozu geçtiğimiz günlerde ürettik. Satışlarımıza göre üretimi artırma ve azaltma imkanımızı var. Ürettiğimiz 5 milyon dozdan 3 milyon 300 binini sattık. Stoklarımızda şu an 1 milyon 700 bin sperma var. Bu yılki üretimimizi 800 bin doz olarak planlıyoruz ancak bu miktarı talebe göre artırabiliriz veya azaltabiliriz. Türk çiftçisinin talebine göre üretimimizi yönlendiriyoruz. 2023'te 4 milyon doz sperma densin, biz 4 dört milyon dozu üretecek kapasitedeyiz. Yurt dışı satışları da açıldığında biz istediğimiz spermayı üretmekle mükellefiz. TİGEM suni tohumlama ve sperma üretimiyle Türkiye'deki dışa bağımlılığı ortadan kaldıracaktır. "

"Yetiştiricilerimizin bir kere denemeleri istiyoruz"

Akın, sperma satışlarının yurt içinde yapıldığını dile getirerek, "Herkese açığız, hem özel sektöre açığız hem de İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile protokolümüz var, onlara sperma gönderiyoruz. Sattığımız spermalardan doğan yavruları görenlerin sayısı arttıkça talep edenler çoğalıyor. Ülkemizin yerli ve milli spermasına yetiştiricilerimizin sahip çıkarak en azından bir kere denemeleri istiyoruz." dedi.

Olcay Akın, laboratuvarda simental, esmer ve siyah alaca ırklarının tohumun üretildiğini, etçil ırklar olan limuzin, angus gibi besi ırklarında da sperma üretimine başlayacaklarını ifade etti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Malatya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Suni tohumlamada' üretim merkezi Sultansuyu'nda '5 milyonuncu doz' sevinci - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı 11:38 Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. 11:24 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum 11:07 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! 10:45 En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! 10:07 Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı 10:01 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri
11:41 Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor
11:32 Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi
11:29 Gram altın 548 liradan işlem görüyor
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek
11:23 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
11:09 Dolar güne 9,52'den başladı
11:06 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum
11:04 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.
11:00 Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir
Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor         
11:41
Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi         
11:33
Bahçeli, Siirtli vatandaşın Akşener'e Bahçeli, Siirtli vatandaşın Akşener'e "Burası Kürdistan" demesine çok kızdı: Tek kelime dahi edememiştir         
11:27
Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo         
11:21
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar         
10:39
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Ekim ayının zam şampiyonu mektup gönderim ücreti oldu Ekim ayının zam şampiyonu mektup gönderim ücreti oldu         
10:03
Göz gözü görmüyor! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı Göz gözü görmüyor! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı         
09:57
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık         
09:57
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı         
08:56
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 11:48:19. #1.11#
SON DAKİKA: "Suni tohumlamada" üretim merkezi Sultansuyu'nda "5 milyonuncu doz" sevinci - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement