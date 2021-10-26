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Sürü yönetimi elemanı kursu sertifika töreni - Son Dakika

Sürü yönetimi elemanı kursu sertifika töreni

26.10.2021 16:06
Sürü yönetimi elemanı kursu sertifika töreni

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Sürü Yönetimi Elemanı kursu, iki haftalık kursları bitiren 8 kişiye sertifika verildi.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Sürü Yönetimi Elemanı kursu, iki haftalık kursları bitiren 8 kişiye sertifika verildi.

Sürü Yönetimi Elemanı Kursunda, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Soner Yılmaz tarafından kursiyerlere, Koyun ve Keçi ırkları, sürü güvenliği, çayır ve mera bilgisi, barınak(ağıl) ortamı bilgisi, küçükbaş hayvan bakım, besleme bilgisi ve hastalıkları, aşı-aşılama bilgisi ile sürüde dönemsel uygulamalar hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Süleyman Sağcan ile Ziraat Mühendisi Soner Yılmaz tarafından sertifikaları verildi.

Törende yetiştiricilerin talep ve sorunlarını dinleyen Kökçüoğlu, "İlimiz hayvancılığının geliştirilmesi ve Ülke Hayvancılığında söz sahibi konuma gelinmesi amacıyla yetiştirici ve üreticilerimize yönelik kurs ve eğitimlerimizin devam edeceğini ve her zaman ilimiz yetiştiricilerinin beceri ve bilgilerini arttırmalarına katkıda bulunacaklarını, küçükbaş hayvancılık konusunda hazırlanacak projeler ile yetiştiricilerimizin destekleneceğini" söyledi. - KİLİS

Halk Eğitim Merkezi, Ziraat Mühendisi, Tarım, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sürü yönetimi elemanı kursu sertifika töreni - Son Dakika Ekonomi


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