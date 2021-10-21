Üye Girişi
Tarlada 2 TL olan siyez buğdayının bulguru, markette 12 liraya satılıyor - Son Dakika

Tarlada 2 TL olan siyez buğdayının bulguru, markette 12 liraya satılıyor

21.10.2021 22:27

Tarlada 2 TL olan siyez buğdayının bulguru, markette 12 liraya satılıyor Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur: "Tarlada 2 lira olan siyezi, markette 12 liraya alamıyoruz" Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, tarladan 2 liraya satılan siyez buğdayının, bulgurunu markette 12...

Tarlada 2 TL olan siyez buğdayının bulguru, markette 12 liraya satılıyor

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur:

"Tarlada 2 lira olan siyezi, markette 12 liraya alamıyoruz"

KASTAMONU - Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, tarladan 2 liraya satılan siyez buğdayının, bulgurunu markette 12 liradan daha fazla ücrete satıldığını söyledi.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen Kastamonu'nun coğrafi işaretli tescilli ürünü siyez buğdayı bulgurunun kilosu marketlerde yaklaşık 12 TL'ye satılıyor. Özel sektörlerle yapılan sözleşme kapsamında tarladan 2 TL'ye satılan siyez buğdayının fiyatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, üreticinin üründen kar etmediğini söyledi.

"Üretici de tüketici de kazanmıyor"

Siyez buğdayının tarla ile marketteki fiyat farkının bir problem olduğuna dikkat çeken Butur, "Siyez tarladan 2 lira ya da 3 lira arasında satılıyor. Türk Şeker sözleşme yaptı 3 liradan aldı, özel sektörde bazı firmalarla sözleşme yapıldı, onlarda 2 lira civarında alım yaptı. Ama marketlerde bakıyorsunuz siyez bulguru 12 liradan daha fazla paraya satılıyor. Yani üretici de kazanmıyor, tüketici de kazanmıyor ama burada birileri çok fazla kazanıyor. Buna devletimiz acilen el atması gerekiyor. Neyse yapacaksa, nasıl yapacaksa buna mutlaka çözüm bulunması gerekiyor. Bu aradaki açık makas farkı neden kaynaklanıyor, bunu acilen çözmeliyiz" dedi.

"Üretici önünü artık göremiyor"

Tarımsal üretimin en önemli girdilerinden bir tanesi olan gübre fiyatlarının son dönemlerde yaşanan ciddi fiyat artışının üreticiyi olumsuz etkilediğini belirten Butur, "Üretici önünü göremiyor. Başta gübre olmak üzere adeta füze gibi yükselen girdi fiyatlarını endişeyle izliyor. Devletimiz tarafından acil tedbirler alınmalı. Son bir yıllık artış DAP gübresinde yüzde 146 ve üre gübresinde yüzde 200 olurken, amonyum sülfat gübresinde yüzde 157'lik, amonyum nitrat gübresinde yüzde 135'lik ve 20.20.0 gübresinde yüzde 117'lik bir artış yaşandı. Yeni üretim sezonuna hazırlanan ve kuraklık endişesi taşıyan üreticilerimiz önünü göremiyor. Bu artışların devam etmesi halinde çiftçimiz nasıl üretim yapacağını kestiremiyor. Kuraklıktan dolayı rekolte kayıpları yaşayan, geliri azalan çiftçi bu fiyatlarla gübre alamaz ve gübre kullanamazsa verimde ve kalitede kayıplar meydana gelecek, bitkisel üretim düşecektir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi sürecinin etkisi ile diğer sektörlerin ham madde girdisinin fiyat artışı doğrultusunda Dünyada da tarımsal girdi fiyatlarında artışlar görülmektedir" şeklinde konuştu.

"Yem fiyatları önceki yıla göre yüzde 85-90 oranında arttı"

"Soğuk zincir çiğ süt fiyatlarının önceki yıla göre yüzde 10 oranında artış oldu" diyerek sözlerini sürdüren Butur, "Kırsaldaki süt fiyatında geçen yıla göre artış olmadı, ancak buna karşılık yem fiyatları önceki yıla göre yüzde 85-90 oranında arttı. 1 kilogram süt yeminin fiyatı 3,3 TL olmasına rağmen kırsaldaki üreticimizin büyük bir kısmı sütünü 2 TL'den satıyor. Beklentilerin tam aksine 1,5 kilogram süt ile 1 kilogram yem alabiliyor. Bu nedenle sütten para kazanamayan üreticimizin dişi damızlık hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalıyor. Bu ise önümüzdeki dönemlerde hayvan varlığında önemli azalmalara neden olacak. Karkas et fiyatları geçen yılın aynı döneminde 35 TL iken, uzun süredir 45 TL dolayında seyrediyor. Bu hafta yapılan fiyat artışları ile 49 TL düzeyine çıkarıldı. Geçen yıla göre yüzde 40 oranında artış gerçekleşti. Yem fiyatlarındaki artışın yüzde 90 düzeyinde olduğu düşünüldüğünde üreticiler zarar eder duruma geldi. Bu hafta meclisimizin aldığı karar ile devlet desteklemelerinden yapılan yüzde 4 oranındaki stopaj vergisi kesintisi kaldırıldı. Beş yıl geriye dönük olarak yapılan kesintilerin çiftçilerimize iade edileceği açıklandı. Bu karar çiftçilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı" ifadelerini kullandı.

Tarlada 2 TL olan siyez buğdayının bulguru, markette 12 liraya satılıyor
Tarlada 2 TL olan siyez buğdayının bulguru, markette 12 liraya satılıyor
Tarlada 2 TL olan siyez buğdayının bulguru, markette 12 liraya satılıyor
Tarlada 2 TL olan siyez buğdayının bulguru, markette 12 liraya satılıyor

Ziraat Odası, Türk Lirası, Kastamonu, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarlada 2 TL olan siyez buğdayının bulguru, markette 12 liraya satılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi 22:11 Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü 21:35 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü 21:08 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir
Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi 20:53 Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünürü Özdemir Bayraktar'la olan dostluğunu duygu dolu sözlerle anlattı 20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünürü Özdemir Bayraktar'la olan dostluğunu duygu dolu sözlerle anlattı Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı 19:27 Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 18:54 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor 17:58 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor

Son Dakika Haberleri
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
17:57 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor
Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz?         
22:29
Dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor tazeledi Dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor tazeledi         
21:58
Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi         
21:19
Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı         
21:04
Lokomotiv Moskova çok tehlikeli geldi! Galatasaray oyun kurmakta zorlanıyor Lokomotiv Moskova çok tehlikeli geldi! Galatasaray oyun kurmakta zorlanıyor         
20:45
Eşi tarafından darbedilerek öldürülen kadının cenazesinde şoke eden tepki: Senin yerine 10 adam almazsam Eşi tarafından darbedilerek öldürülen kadının cenazesinde şoke eden tepki: Senin yerine 10 adam almazsam         
20:03
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 22:37:19. #1.12#
SON DAKİKA: Tarlada 2 TL olan siyez buğdayının bulguru, markette 12 liraya satılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement