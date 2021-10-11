TARNET ile AselsanNet arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji şirketi TARNET ile AselsanNet, iki şirketin geliştirdiği ürün ve teknolojilerin veriminin yükseltilmesi ve uluslararası pazarlara kolay erişebilmesi amacıyla iş birliğine gitti.

TARNET'ten yapılan açıklamaya göre, şirket ile AselsanNet'in geliştirdiği teknoloji ve ürünler, her iki kurumun sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde daha verimli hale getirilerek uluslararası pazarlara taşınacak.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilk fazda, TARNET'in geliştirdiği Otomatik Dümenleme Sistemi için AselsanNET ve TARNET, Ar-Ge faaliyetleri ile ürünün saha testleri ve ticari süreçlerini birlikte yürütecek. Aynı zamanda TARNET'e ait Tarpet Akaryakıt Otomasyon Sistemi ve AselsanNet'in geliştirdiği Kamera Güvenlik Sistemleri ile faaliyetlerine başlayacak iş birliği platformu, gelecek fazlarda kamu yararına yapılacak projelere yönelik ortak çalışmalar yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AselsanNet Genel Müdürü İsmail Karahan, sektörün ihtiyaçlarını karşılayan en köklü ve güçlü tedarikçi olduklarını bildirdi.

Şirket olarak ASELSAN'ın desteğiyle bugünlere geldiklerini belirten Karahan, şunları kaydetti:

"Operasyonel faaliyetlerde edindiğimiz bu tecrübeyi farklı alanlarda kullanarak ülkemize katma değerli işler oluşturmayı hedefliyoruz. Bunların başında da tarım geliyor. Bu alanı verimli bir toprağa benzetiyorum. Bu iş birliği vesilesiyle doğru yatırımları toprağı ekersek hasadını nesillerin alacağı işler ortaya çıkartabiliriz."

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da "Alanında lider, ülkemizin iki güzide kurumunun bir araya gelerek, teknoloji ve bilişimin enerjisiyle Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç vermeleri, istihdam oluşturmaları, ihracat yapmaları ve gerek tarımda gerekse muadil güncel katma değerli sektörlerde üretim ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmeleri hedefini çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.