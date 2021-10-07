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Temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu etkinliği 23-24 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek - Son Dakika

Temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu etkinliği 23-24 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek

07.10.2021 14:27
Temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu etkinliği 23-24 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek

Türkiye'nin ilk temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu fikir maratonu (ideathon) etkinliği, BEST For Hydrogen adı altında Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de yapılacak.

Türkiye'nin ilk temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu fikir maratonu (ideathon) etkinliği, BEST For Hydrogen adı altında Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de yapılacak.

Tematik bir alanda yenilikçi fikirler ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere katılımcıların bir araya geldikleri 1-2 günlük sürelerde gerçekleştirilen açık inovasyon etkinlikleri olan ideathonlarda, farklı eğitim, deneyim, yaş ve ilgi alanlarına sahip kişilerin ekipler halinde çalışarak yenilikçi fikirler ortaya çıkarabilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin ilk temiz hidrojen ideathonu, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanan BEST For Energy Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Etkinliğe en az 4, en fazla 6 kişilik takımlar halinde başvuru yapılabilecek. Bireysel başvuru yapanlar ise etkinlik başlamadan önce organizasyon komitesi tarafından belirlenecek takımlara dahil edilecek.

Son başvuru tarihi 10 Ekim olarak belirlenirken, başvurular organizasyon komitesi tarafından değerlendirilerek etkinliğe katılacakların listesi etkinlik web sayfasında yayınlanacak.

Etkinlikte birincilik ödülü 10 bin lira, ikincilik ödülü 5 bin lira ve üçüncülük ödülü de 2 bin 500 lira olacak.

Yaşar Üniversitesi, Türkiye, 24 Ekim, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu etkinliği 23-24 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu etkinliği 23-24 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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