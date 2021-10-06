Ticaret borsalarında 606 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2020-Ağustos 2021 döneminde 606 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2020-Ağustos 2021 döneminde borsalarda toplam 606 bin 805 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 129 bin 366 tonla Ordu'da gerçekleştirildi, bu kenti 108 bin 254 tonla Sakarya, 90 bin 655 tonla Düzce/Bolu ve 78 bin 808 tonla Giresun izledi.