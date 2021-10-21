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TMSF'nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım - Son Dakika

TMSF'nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım

21.10.2021 14:17
TMSF'nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Nurkay Makina'nın satışı için düzenlediği ihaleye 6 firma katılırken, açık artırmada en yüksek teklif muhammen bedelin yüzde 40 üzerine çıktı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Nurkay Makina'nın satışı için düzenlediği ihaleye 6 firma katılırken, açık artırmada en yüksek teklif muhammen bedelin yüzde 40 üzerine çıktı.

TMSF açıklamasına göre, faaliyetlerini durdurmuş haldeyken TMSF'nin kayyumluğuna devredilen Nurkay Makina'nın satışı için düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı.

Sakarya Akyazı'daki fabrikasında KİLMAK markasıyla kaynak makinaları üreten şirketin fabrika binası, makina ekipman ve markalarından oluşturulan "Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ekonomiye ve istihdama katkı için bugüne kadar dört defa satışa çıkarılmıştı. İlk üç ihalede hiç teklif gelmemiş, dördüncü ihalede verilen 9 milyon TL teklifi de TMSF uygun bulmamıştı.

Son olarak 15 milyon 800 bin TL muhammen bedelle beşinci defa satışa sunulan "Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün ihale ilanı 27.09.2021 tarihli ve 31611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yeni süreçte 9 yatırımcı tarafından ihale şartnamesi satın alınarak tesis incelenmişti. İhale için son başvuru tarihi olan 18.10.2021 tarihi itibarıyla, altı katılımcı tarafından ihaleye teklif sunuldu.

19 Ekim'de saat 14: 30'da TMSF binasında gerçekleştirilen ihalede, kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin açılmasıyla en yüksek teklifin 15 milyon 800 bin TL, en düşük teklifin ise 9 milyon 110 bin TL olduğu görüldü. İhale şartnamesi hükümleri gereğince, en düşük teklif sahibi elenerek, diğer beş katılımcı ile açık artırma aşamasına geçildi. Kapalı zarfta verilen 15 milyon 800 bin TL'lik teklif üzerinden başlayan açık arttırmada, katılımcılar arasında yaşanan yoğun rekabetin ardından en yüksek teklif 26 milyon 78 bin TL'ye (KDV dahil) ulaştı. Böylece, TMSF tarafından bağımsız denetim şirketlerine yaptırılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen muhammen bedelin yüzde 40 üzerine de çıkılmış oldu.

Öte yandan, TMSF Fon Kurulu tarafından da satış onaylandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Lirası, Fabrika, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMSF'nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım - Son Dakika Ekonomi


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