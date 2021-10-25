Üye Girişi
TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

25.10.2021 17:43
TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) Meclis Toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) Meclis Toplantısı düzenlendi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli, TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi ve meclis üyelerinin katılımıyla GSO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kadın girişimcilerin çalışmalarına ilişkin talep ve beklentiler, yürütülen faaliyetler, ileriye yönelik projeler ve kadın girişimciliğin ticari alana daha fazla yansıması için atılacak adımlar değerlendirildi.

"Yeni atılımlar kadın girişimcilerin gücü ile sağlanabilir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üreten kadınları desteklemek ve kadın girişimciliğe katkıda bulunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. GSO'nun en fazla kadın yönetim kurulu üyesine sahip Oda konumunda olduğunu belirten Ünverdi, "Kadın girişimcilerimizin gücünü kent ve ülke ekonomimize ne kadar entegre edebilirsek o kadar başarılı oluruz. Kurtuluş mücadelemizi nasıl birlikte verdiysek bugün de şehrimiz ve ülkemiz için kenetlenerek mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü ülkeler artık ekonomilerinin ölçütü kadar güçlü oluyor. Ülke olarak yeni atılımlar sağlayabilmemiz için muhakkak kadın girişimcilerin potansiyelini değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bu hedefle TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuzun çalışmalarına her daim katkı sunduğumuz gibi bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde girişimci kadınlarımıza yönelik Odamız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında kurulan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi'ndeki (KAGİDEM) kadın girişimciler de çok güzel başarı hikayeleri yazmaya başladı. Bu çalışmalar yalnızca şehrimizde değil bölgede de takdir topluyor ve örnek alınıyor. Üreten kadınları desteklemek adına atılan her adım bizim için çok kıymetlidir. TOBB Gaziantep KGK Başkanı Sayın Ayşen Ahi'ye, yönetim kurulu ve üyeleri ile tüm kadın girişimcilerimizi ortaya koydukları azim ve başarılı çalışmalardan ötürü tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" dedi.

"Pandemiye rağmen çalışmalarımızı sürdürdük"

Kadın girişimciler olarak pandeminin neden olduğu zorlu şartlara rağmen çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi de kurdukları komisyonlar vasıtasıyla girişimci kadınlarla sürekli olarak bağlantı içerisinde olduklarını belirtti.

"Pandeminin de kadın girişimcileri durduramadığını belirten Ahi, bu süreçte yürüttükleri faaliyetlerin büyük çapta farkındalık oluşturduğunu kaydetti. Kadın girişimcilerin yürüttüğü çalışmaların aksamaması için pandemi şartlarını dikkate alarak yenilikler yaptıklarını ifade eden Ahi, "Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi ile 200 girişimci kadınımıza yönelik çeşitli konularda ve birçok sektörü kapsayan eğitimler düzenledik. Evde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerini tanıtabilmeleri için video çalışmaları da düzenledik. Bunların yanında kadın girişimcilerimize yönelik sosyal medya ve fotoğrafçılık gibi ürün pazarlama konusunda avantaj oluşturacak eğitimler gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de yeni projelerimizle çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi'ye ve yönetim kurulana destekleri için teşekkür ediyor, tüm kadın girişimcilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. TOBB KGK İkinci Dönem Başkanı Mehpare Şayan Kileci de, yaptığı konuşmasında yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, kadın girişimciliğini geliştirmek ve kadın girişimci sayısını artırmak için bu yolda birlikte yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

TOBB Gaziantep KGK Meclis Toplantısı'nın son bölümünde GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli ve TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi tarafından, KAGİDEM'de atölyesi bulunan kadın girişimcilere sertifika takdiminde bulundu. - GAZİANTEP

TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası, Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü 17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı 17:29 Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı 17:09 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı
CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 17:04 CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Bağımsız devam ederim Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti 16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı 16:04 Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor 15:51 Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları 15:43 Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı

Son Dakika Haberleri
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
17:29 Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı
17:08 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı
17:08 HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya "yargı bağımsızdır" vurgusu yaptı
17:07 Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi
16:57 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı
16:57 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti
Efsane golcü Fatih Tekke'den olay itiraf! Beşiktaş'ın hocasına kafa atmadığı için bin pişman Efsane golcü Fatih Tekke'den olay itiraf! Beşiktaş'ın hocasına kafa atmadığı için bin pişman         
18:08
10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı         
17:33
Serengil'e zina tepkisi! Serengil'e zina tepkisi! "Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor" sözleri yeniden gündemde         
17:26
Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi         
17:07
Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı         
16:58
Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz         
16:29
Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu         
15:59
Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi         
15:44
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız         
15:08
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti         
14:15
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 18:14:19. #1.13#
SON DAKİKA: TOBB Gaziantep Kadın Grişimciler Kurulu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement