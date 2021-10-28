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TOBB, Ticaret Sicili Akademisi kurdu - Son Dakika

TOBB, Ticaret Sicili Akademisi kurdu

28.10.2021 13:15
TOBB, Ticaret Sicili Akademisi kurdu

TOBB, ticaret sicili müdürlüklerinde hizmet kalitesini artırmak için Ticaret Sicili Akademisi kurdu.

TOBB, ticaret sicili müdürlüklerinde hizmet kalitesini artırmak için Ticaret Sicili Akademisi kurdu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Odalarımızda verilen ticaret sicili hizmetlerini daha da iyileştirecek ve sicil camiasında ortak bir dil oluşturacak, tecrübe aktarımına fırsat verecek bir platform kuruyoruz" dedi. Proje çerçevesinde ticaret sicili çalışanları gelişmiş bir müfredat çerçevesinde eğitime tabi tutulacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); 81 il, 157 ilçede faaliyet gösteren 238 ticaret sicili müdürlüğünde hizmet kalitesini artırmak, şirket işlemlerinde iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve bilgi birikimini kurumsallaştırmak için Ticaret Sicili Akademisi kurdu.

TOBB bünyesindeki Ticaret Sicili Uygulamaları Merkezi (TİSUM) koordinasyonunda yürütülecek proje çerçevesinde ticaret sicili çalışanları, alanında uzman ticaret hukukçularından oluşan bir bilim kurulunun hazırlayacağı müfredat çerçevesinde temel eğitime tabi tutulacak.

Ticaret sicili çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgi-belgelere tek noktadan erişebilecek. Ayrıca bir el kitabı da oluşturularak ticaret sicili işlemlerine ilişkin yol haritası girişimcilerin istifadesine sunulacak.

Akademinin kuruluş müjdesini veren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, insana yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, yaklaşık 1000 çalışanın görev yaptığı ve yılda yaklaşık 700 bin tescil işleminin gerçekleştirildiği ticaret sicili müdürlüklerinin hizmet kalitesinin akademi bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetleri ile birlikte yükseleceğini ifade etti.

Ticaret sicili en önemli sicillerden biri

Hisarcıklıoğlu, ticaret sicilinin; nüfus, tapu ve trafik sicilleriyle birlikte ülkenin en önemli sicillerinden birisi olduğunu kaydederken, "Odalarımızda verilen ticaret sicili hizmetinin kalitesini artıracak bu projeyle; tescil işlemlerine ilişkin uygulama birliğini sağlayarak kaynak israfına son verilecek. Sicil camiasında ortak bir dilin oluşmasına ve tecrübe aktarımına fırsat verecek sürdürülebilir bir platform kuruldu" diye konuştu.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yayın süresi iki günden iki saate indirilmişti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: "TOBB olarak pandemiden önce başlattığımız ve pandemi sürecinde devreye aldığımız ve 'Ticaretin Hızına, Hız Katıyoruz' sloganıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yayın süresini iki günden iki saate indirdiğimiz projenin performansı, dijital dönüşüm süreçlerinin ve bilgi sistemlerinin önemini bir kez daha gösterdi. Sicil Akademi projesini de bu öneme binaen inşa ettik. Ticaret Bakanlığı ile istişare içinde yaptığımız bu çalışmanın da üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB, Ticaret Sicili Akademisi kurdu - Son Dakika Ekonomi


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