KOBİ'lere dijital dönüşüm için "Akıllı KOBİ Platformu" hizmeti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, işinde dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen küçük ve orta boyutlu işletmeler için Akıllı KOBİ Platformu'nun hizmete açıldığını bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, TOBB ve Visa iş birliğiyle oluşturulan platform ile KOBİ'lerin, A'dan Z'ye dijitalleşme konusundaki tüm ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.

Platformda faydalı içerik ve videoların yer alacağı "Bilgi Bankası" sekmesinin Türkiye'nin en kapsamlı dijital dönüşüm bilgi merkezi olmasının hedeflendiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Akıllı KOBİ, ülkemizde dijital dönüşüm yolunda geniş bir ekosistemi KOBİ'lerle bu kapsamda buluşturan ilk platform olma özelliğine sahip. akillikobi.org.tr adresinden ulaşılabilen platform, içerdiği ürün, hizmet, bilgi ve eğitimlerle KOBİ'lere özel bir dijital dönüşüm üssü olarak hizmet verecek. Akıllı KOBİ'yi ziyaret eden KOBİ'ler ihtiyaçlarını kategoriler ya da sektörler bazında keşfedebilecek, bu ürün ve hizmetleri sunan tedarikçilerle buluşabilecek. Ayrıca KOBİ'ler kendilerini dijitalleşme konusunda test edebilecek, seviyelerini görebilecek, isterse eğitim alabilecek."

Çetin, alanında uzmanlar eşliğinde eğitim videolarının da platformda yer alacağını ve KOBİ'lere önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Platforma kaydolan KOBİ'lere dijital dönüşüm konusundaki mevcut durumlarını, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü tarafından hazırlanan "dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme" aracıyla tespit etme imkanı sunulduğunu belirten Çetin, KOBİ'lerin çıkan sonuçlara ve ihtiyaçlarına göre kısa ve orta vadeli yol haritalarının hazırlanması konusunda destek alabileceklerini kaydetti.