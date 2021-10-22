Türkiye Finans'a "mükemmellik ödülü"

Türkiye Finans Katılım Bankası, uluslararası ödemelerde kullanılan SWIFT sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde yakaladığı hatasızlık oranı ile küresel bankacılık sektörünün en önemli kuruluşları arasında yer alan Citibank tarafından Uçtan Uca Otomasyon Mükemmellik Ödülü'ne (STP) layık görüldü.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, SWIFT merkezi ve muhabir bankaların Uçtan Uca Otomasyon ile ilgili belirlemiş oldukları kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Türkiye Finans'ın bir finans yılı içerisinde gönderdiği SWIFT mesajlarında hatasız işlem oranının yıllık yüzde 99,78 olduğu saptandı. Banka bu başarısı ile ikinci kez ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, bankanın uluslararası standartlarda ikinci kez takdir edildiğini görmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu ödül Orta Doğu'nun en büyük sermayeli bankalarından biri olan, hakim ortağımız Saudi National Bank'ın desteği ile dünya çapında geniş ve etkin bir muhabir banka ağına sahip olduğumuzun en büyük kanıtıdır.

Uluslararası ödemelerde yakaladığımız bu standart, bankamız tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hızlı ve çok az hata ile gerçekleştirilmiş olmasının somut bir sonucudur. Bu süreçlerde gösterdiğimiz üstün başarı müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmet olarak yansımaya devam edecektir. Uluslararası bankacılık referanslarımızın gücü ve ekiplerimizin işlerini doğru yapması bu başarıyı yakalamamızdaki en büyük etkenlerdir. Emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.