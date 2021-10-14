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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'nin ilk sosyal sukuk ihracını gerçekleştirdi - Son Dakika

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'nin ilk sosyal sukuk ihracını gerçekleştirdi

14.10.2021 12:15
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'nin ilk sosyal sukuk ihracını gerçekleştirdi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, tarım sektöründe kullandırılmak üzere 50 milyon TL tutarında Türkiye'nin ilk sosyal sukuk ihracını gerçekleştirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, tarım sektöründe kullandırılmak üzere 50 milyon TL tutarında Türkiye'nin ilk sosyal sukuk ihracını gerçekleştirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası açıklamasına göre, satış aracılığı Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından yürütülen ihracın sürdürülebilirlik raporlaması, bağımsız bir danışmanlık kuruluşu tarafından gerçekleştirildi. İhracın İslami finans ilke ve esaslarına uygun olarak yapılandırılmasında İslami Finans Danışma Komitesi (ISFA) rol aldı. Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ (VKŞ) ihraççı kuruluş olurken, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası da kaynak kuruluş olarak yer aldı.

İhraç, uluslararası standartlara uygunluğu konusunda ilgili tüm çalışma ve raporlamaları tamamlanmış halde Türkiye sermaye piyasalarına yenilikçi ve sürdürülebilir bir ürün getirmesi açısından dikkati çekiyor. Söz konusu ihraç, Türkiye'nin ilk sosyal sukuk ihracı olma özelliği taşıyor.

Tarımın ve tarım üreticilerinin üretim aşamalarının desteklenmesi ve nihai ürünün son tüketiciye ulaşmasına kadar tüm süreçlerin, bütüncül ve sosyal katkısı hedeflenmiş bir iş modeli çerçevesinde kurgulanan sukuk, yapısı ile de sermaye piyasaları açısından bir ilki teşkil ediyor.

"Sermaye piyasalarında yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, ihracın "Türkiye'nin ilk sosyal sukuk"u ve Banka'nın da ilk sürdürülebilir finansman ihracı olduğunu belirterek, "Bankamıza ve sermaye piyasalarımıza bir ilki daha kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Banka olarak, sürdürülebilir kalkınmaya ve sermaye piyasalarımızın geliştirilmesine katkı sağlama amacımız doğrultusunda, sermaye piyasalarında örnek olabilecek yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi konusunda aktif rol almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilen ve sosyal olma niteliği kazanan söz konusu ihracın; ICMA Sosyal Tahvil Prensipleri, LMA Sosyal Kredi Prensipleri uygunluğu bağımsız bir kurum tarafından da teyit edildi. İhraç, ek olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın çok çeşitli alt hedeflerine destek veriyor.

Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'nin ilk sosyal sukuk ihracını gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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