Türkiye Sigorta, deneyimlerini gençlerle paylaştı

Türkiye Sigorta, mevcut ve potansiyel insan kaynağına değer ve öncelik veren yaklaşımı çerçevesinde deneyimlerini, sektöre adım atmaya hazırlanan genç yeteneklerle paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta'nın "Güçlü Gelecek Seninle Gelecek" staj programının ilk aşamasında, üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden 25 stajyer, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra oyunlaştırılmış mikro öğrenme aktivitelerine katılıp mentorluk desteği aldı. Staj programına katılan öğrenciler, farklı birimlerde rotasyon imkanı ile uzun dönem stajlarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Eğitim, Tedarik ve İdari Hizmetler'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız, "Günümüz çalışma hayatı, çok farklı bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olmayı zorunlu kılıyor. Her geçen gün yeni perspektiflere adapte olmak, bunu sürdürülebilir hale getirmek de yaşam boyu öğrenmeyi ve buna açık olmayı gerektiriyor. Bu nedenle İnsan kaynakları süreçlerimizi, geleceğin yeteneklerini keşfeden ve yetkinliklerine uyumlu olacak şekilde tasarlıyor, yetenek yönetimi yaklaşımımızda seviyeler bazında gelişim programlarını odağımıza alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, bu doğrultuda gerçekleştirdikleri uygulamalardan biri olan; staj programının ilk aşamasının tamamlandığını belirtti.

Uzun dönem staj programının birimler arası rotasyon fırsatı ile devam ettiğini bildiren Yıldız, "Onlarla bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaşmaktan ve onları mesleğe hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.