Vali Dağlı: "Hep şunu söylüyoruz: 'İstihdam, istihdam, istihdam'"

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da katıldığı iş yeri açışında istihdamın ve üretimin önemine değindi.

Tekkeköy'de bir forklift ve istif makineleri satan iş yerinin açılışına katılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da ilk kez bir açılışa katıldığının altını çizdi. En çok önem verdikleri konunun istihdam ve üretim olduğunun altını çizen Vali Dağlı, Samsun'a yeni kazandırılan işyerinin hayırlı olmasını diledi.

"İstihdam, istihdam, istihdam"

İşyerinin açılışında konuşan Vali Zülkif Dağlı, "Açılışa gelen herkese 'hoş geldin' diyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Arabadan inerken de söylemiştim. Samsun'da ilk defa bir açılışa geliyorum. Bu da bizim açımızdan özellikli bir açılış. Hep şunu söylüyoruz: 'İstihdam, istihdam, istihdam'. Bizim oluşturmamız gereken bu. Sanayileşmeyi önemsiyoruz. Tarıma dayalı sanayi de önemli. Bu manada açılışını yaptığımız sektör önemli bir sektör. Bu dükkandaki tüm araçlar sanayiye hitap ediyor. O açıdan da bizim adımıza önemli. Güzel bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Allah hayırlı ve bereketli kazançlar versin" dedi.

İşyerinin yönetim kurulu üyesi İlter Alişan, "Sanayi açısından Karadeniz'in ilk showroomunu açmış bulunmaktayız. Samsun ve Karadenizli tüm hemşehrilerimize hizmet vermek istiyoruz. Burada forklift ve istif makineleri ürünlerimiz mevcut. Transpalet ve diğer ürünlerden de veriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Açılışa ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, iş yerinin yönetim kurulu üyeleri Yeşim Yalçınkaya, Ozan Yalçınkaya, Gökhan Ateş ve davetliler katıldı. - SAMSUN