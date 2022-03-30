TÜBİTAK Başkanı Mandal, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "İklim hedeflerimize ulaşmada anahtar çözüm önerimiz, bilgiyi üretenlerle bilgiyi kullananların iş birliği yapmalarından daha çok birlikte iş yapmalarıdır." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve kendi alanında dünyada ilk olan "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da yapıldı.

Mandal, buradaki konuşmasında, bilim ve teknoloji tabanı olmadan iklim değişikliğinin çözümünün mümkün olmadığını söyledi.

İklim şurasında işlenen konulara değinen Mandal, 34 politika önerisinin destekleme modellerinin girdisi olduğunu belirtti. Mandal, bilgiye üretenle bilgiyi kullanılacak olanların birlikte gelip projesini bu minvalde sunması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin iklim değişikliği hedeflerine göre de şekillendiğini dile getiren Mandal, "İklim hedeflerimize ulaşmada anahtar çözüm önerimiz, bilgiyi üretenlerle bilgiyi kullananların iş birliği yapmalarından daha çok birlikte iş yapmalarıdır." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş Mandal'a plaket takdim etti.