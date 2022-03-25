Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 30 Mart'ta Ankara'da başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 30 Mart'ta Ankara'da başlıyor

25.03.2022 11:29
Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 30 Mart'ta Ankara'da başlıyor

Yeşil Bir Hareket ile EKO İKLİM Zirvesi, 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da gerçekleşecek.

Yeşil Bir Hareket ile EKO İKLİM Zirvesi, 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da gerçekleşecek. Etkinlik öncesinde dünyanın ilk iklim fuarının gerçekleştirileceğini belirten Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Tarihi zirve önemli konukları ağırlamanın yanında dünyanın ilk iklim fuarına da ev sahipliği yapacak. 35 oturumda 240 konuşmacı zirvede dünyanın geleceği için yapılması gerekenleri anlatacak ve mücadelede herkese düşen görevler aktarılacak" dedi.

Ankara'da AKK'nin koordinesinde "Yeşil Bir Hareket" ile EKO İKLİM Zirvesi, 30-31 Mart günlerinde ATO Congresium'da düzenlenecek. İlk iklim fuarının Ankara'da gerçekleşeceğini belirten AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Anadolu'nun 11 asırlık deneyimi 'Yeşil Bir Hareket' ile EKO İKLİM Zirvesi'nde 30-31 Mart günlerinde ATO Congresium'da gerçekleşecek olan EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı'na sayılı günler kala heyecan da artıyor. Tarihi zirve önemli konukları ağırlamanın yanında dünyanın ilk iklim fuarına da ev sahipliği yapacak. 35 oturumda 240 konuşmacı zirvede dünyanın geleceği için yapılması gerekenleri anlatacak ve mücadelede herkese düşen görevler aktarılacak" dedi.

Fuarın yeşil dönüşüm hakkında farkındalık oluşturacağını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Reel sektör açısından zorunlu 'yeşil dönüşüm' hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı düzenleniyor. Atatürk'ün başkent ilan ettiği, çağdaş Türkiye'nin atılımlarını gerçekleştirdiği Ankara, eğitim, kültür, sanat, edebiyat, üretim, teknoloji-sanayi ve turizmin yanı sıra 'yeşil kalkınmanın da, yeşil istihdamın da' başkenti olacak. Devlet başkanları, büyükelçiler, bakanlar, belediye başkanları, finans kuruluşları, KOBİ'ler, ihracatçı birlikleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, doğaya duyarlı sanatçılar, yüzden fazla medya kuruluşu, öğrenciler ve binlerce iklim elçisi aynı amaç etrafında buluşuyor. 35 oturumda 240 konuşmacının söz alacağı zirveye çok sayıda katılımcının katılması hedefleniyor." - ANKARA

YORUMLAR
500
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (2) Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (2) Ankara'da 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi' düzenlenecek Ankara'da 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi' düzenlenecek

İklim Değişikliği, Ekonomi, 31 Mart, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 30 Mart'ta Ankara'da başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Erdoğan "gayet uygun" demişti! O fiyatlara 6 ayda yüzde 132 zam geldi
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:37:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 30 Mart'ta Ankara'da başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement