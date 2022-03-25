Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 30 Mart'ta Ankara'da başlıyor - Son Dakika

Yeşil Bir Hareket ile EKO İKLİM Zirvesi, 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da gerçekleşecek. Etkinlik öncesinde dünyanın ilk iklim fuarının gerçekleştirileceğini belirten Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Tarihi zirve önemli konukları ağırlamanın yanında dünyanın ilk iklim fuarına da ev sahipliği yapacak. 35 oturumda 240 konuşmacı zirvede dünyanın geleceği için yapılması gerekenleri anlatacak ve mücadelede herkese düşen görevler aktarılacak" dedi.

Ankara'da AKK'nin koordinesinde "Yeşil Bir Hareket" ile EKO İKLİM Zirvesi, 30-31 Mart günlerinde ATO Congresium'da düzenlenecek. İlk iklim fuarının Ankara'da gerçekleşeceğini belirten AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Anadolu'nun 11 asırlık deneyimi 'Yeşil Bir Hareket' ile EKO İKLİM Zirvesi'nde 30-31 Mart günlerinde ATO Congresium'da gerçekleşecek olan EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı'na sayılı günler kala heyecan da artıyor. Tarihi zirve önemli konukları ağırlamanın yanında dünyanın ilk iklim fuarına da ev sahipliği yapacak. 35 oturumda 240 konuşmacı zirvede dünyanın geleceği için yapılması gerekenleri anlatacak ve mücadelede herkese düşen görevler aktarılacak" dedi.

Fuarın yeşil dönüşüm hakkında farkındalık oluşturacağını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Reel sektör açısından zorunlu 'yeşil dönüşüm' hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı düzenleniyor. Atatürk'ün başkent ilan ettiği, çağdaş Türkiye'nin atılımlarını gerçekleştirdiği Ankara, eğitim, kültür, sanat, edebiyat, üretim, teknoloji-sanayi ve turizmin yanı sıra 'yeşil kalkınmanın da, yeşil istihdamın da' başkenti olacak. Devlet başkanları, büyükelçiler, bakanlar, belediye başkanları, finans kuruluşları, KOBİ'ler, ihracatçı birlikleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, doğaya duyarlı sanatçılar, yüzden fazla medya kuruluşu, öğrenciler ve binlerce iklim elçisi aynı amaç etrafında buluşuyor. 35 oturumda 240 konuşmacının söz alacağı zirveye çok sayıda katılımcının katılması hedefleniyor." - ANKARA