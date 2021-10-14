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VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alkin'den enerji tasarrufu çağrısı Açıklaması - Son Dakika

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alkin'den enerji tasarrufu çağrısı Açıklaması

14.10.2021 16:16
VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alkin'den enerji tasarrufu çağrısı Açıklaması

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerjide verimliliğin sağlanması durumunda Türkiye'nin ekonomik ve diploması açısından daha güçlü olacağını ifade etti.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerjide verimliliğin sağlanması durumunda Türkiye'nin ekonomik ve diploması açısından daha güçlü olacağını ifade etti.

Alkin, kentteki bir otelde düzenlenen Anadolu Buluşmaları Programı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin yılda ortalama 50 milyar dolar civarında enerji ithalatının olduğunu söyledi.

Bu ithalatın 22,5 milyar dolarının konutta tüketildiğine ifade eden Alkin, "Konut ve binalarımızın yüzde 80'inden fazlasında enerji verimli kullanılmıyor. Bizim enerjiyi tasarruflu kullanmamız, diplomaside dik duruşumuzu da sağlayacak. Türkiye güçlü ülke ancak ihtiyaçları kadar güçlü. İhtiyaçların temini yurt dışından olduğu sürece bizim hep sıkıntımız olacak." dedi.

Alkin, dünyada iklim değişikliği gerçeğinin var olduğunu vurgulayarak, Türk sanayisinde enerji kullanımında büyük değişikliklerin yaşanacağını dile getirdi.

Enerji tasarrufuna da değinen Alkin, şöyle devam etti:

"Tasarruf 'asla ve asla az kullanalım da üşüyelim, az kullanalım da pişelim' anlamına gelmiyor. Enerji tasarrufu, daha düşük enerji sarfiyatıyla aynı verimi sağlamak. İthalatımız enerji sebebiyle arttıkça cari açığımız artıyor. Hal böyleyken biz ithal ettikçe cari açık artıyor. Bir yandan Türkiye'nin büyümesiyle övünüyoruz fakat büyümeyle cari açık arasında maalesef bir hastalıklı ilişki var. Büyüdükçe cari açık veriyoruz. Cari açık verdikçe döviz kuru üzerinde baskı yapıyor, bu sabah uyandığımızda hiçbirimizi memnun etmeyen manzarayla karşılaşıyoruz. Dünyada hakikaten önüne geçilemeyecek bazı gelişmeler var. Biz bu işten ancak tasarruf ve verimlilikler bu işten sıyrılırız."

VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ise Türkiye'deki enerji verimliliği noktasında vatandaşları bilgilendirmek ve kaynakları daha verimli kullanmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Küresel ısınmaya dikkati çekmek istediklerine işaret eden Korkmaz, "2018 yılı itibarıyla konutlarda kullanılan enerjinin sanayiyi geçtiğini biliyoruz. Ekonomik değişiklikler, pandemi etkileri bunu tetiklemiş olabilir ama konutlardaki enerji kullanımı önemli, ülkemizdeki en yüksek seviyelerde. Konutlarımızda ısıtma ve soğutma amaçlı yüzde 80 enerji tüketiyoruz. " diye konuştu.

Korkmaz, enerji verimliliğinin her alanda önemli olduğuna dikkati çekerek, aydınlatma, soğutma ve ısınma amaçlı olmak üzere aydınlatma ve beyaz eşyada kullandığımız enerjide artan maliyetlerin görüldüğünü dile getirdi.

Dünyada enerji maliyetlerinin artacağını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa'da 2008 ila 2010'lu yıllardaki çalışmalarla tasarruflu yapılar, sera gazı yayılımına ve iklim değişikliğine dikkat çekiliyor. Yeşil Mutabakat ile ulaşım, sanayi ve konut alanında birçok yatırım ile enerji verimliliği anlamında destekler, projeler ve yönetmenlikler devreye alınıyor. Burada sadece yönetmenlikler ortaya çıkarılıp ve bunları yürürlüğe sokmak değil, destelemekte son derece önemli ki vereceğim rakam son derece abartılı ve yüksek gelebilir ama 2050 yılına kadar bir trilyon avroluk bir yatırım destek paketiyle buradaki gelişmeleri yöneltilmesi planlanıyor. Tüm bunların yapılması enerjiyi daha verimli kullanmak ve dünyanın ısınmasını engellemek adına önemli."

Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği Başkanı Seda Güleç de dünya ve Türkiye'deki binalarda enerji tüketiminin büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Emre Alkin, Türkiye, Enerji, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alkin'den enerji tasarrufu çağrısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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