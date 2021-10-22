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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

22.10.2021 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından 1.566 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından 1.566 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.561,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 1.566,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,37 üzerinde 1.567,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında beklentilerden iyi gelmeye devam eden 3. çeyrek şirket karlılıkları ile risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.573 seviyesinin geçilmesi halinde 1.600 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 1.555 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, ekim vadeli kontratta vade sonuna 6 gün kaldığını ve açık kontrat sayısının 549 bin civarında bulunduğunu anımsatarak, vade sonuna yaklaşıldıkça pozisyon kapatma ya da taşıma işlemleri sebebiyle endeks kontratında oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye için kredi değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğini dile getiren analistler, Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


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