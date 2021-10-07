VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.492 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.493,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 1.492,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 1.478,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.485,25 puana yükseldi.

Analistler, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.480 ve 1.465 seviyelerinin destek, 1.500 ve 1.5200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.