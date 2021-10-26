VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.615 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.616,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.615,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.610,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin iyimserliği ile pay piyasalarında pozitif eğilimin korunduğunu bildirdi.

Ekim vadeli kontratlarda yarın vade sonu olduğunu ve pozisyon kapama ya da taşımalardan dolayı oynaklığın artabileceğini aktaran analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların da devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.600 puanın destek, 1.630 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.