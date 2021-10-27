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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

27.10.2021 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.627 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.627 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.628,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.627,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.624,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesine karşın Çin'de emlak sektörü kaynaklı riskler ve ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Ekim vadeli kontratlarda bugün vade sonu olduğunu ve pozisyon kapama ya da taşımalardan dolayı oynaklığın artabileceğini aktaran analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların da devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.610 puanın destek, 1.630 ve 1.650 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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