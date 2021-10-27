Yapı Kredi'nin 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağlaması

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, sağladıkları 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin, uluslararası arenada Türkiye'ye ve bankaya duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Erün, bankanın 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağlamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle mümkün olduğuna inandıklarını aktardı.

Sürdürülebilirliğin, tüm paydaşları için öneminin farkında olduklarını kaydeden Erün, bu anlamda sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek iş süreçlerine entegre ettiklerini belirtti.

Bu yıl sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ikinci sendikasyon işlemine imza attıklarını bildiren Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığımız kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak. Sağladığımız bu sendikasyon kredisi, uluslararası arenada ülkemiz ve bankamıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesi. Yapı Kredi olarak, önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlarken, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz."