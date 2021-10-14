Yapılan köprü kırsal mahallelerin ilçe merkezine ulaşımını kısalttı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Bozçatlı Mahallesi Göldere mevkiindeki dere yatağı üzerinde köprü yapımı gerçekleştirdi. Yapılan köprü sayesinde birçok mahallenin ilçe merkezine ulaşımının kısalacağı bildirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci ilçesine bağlı Bozçatlı Mahallesi Göldere mevkiinde dere yatağı üzerinde köprü yapım çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Hayati İmrenlerli, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, Durhasan Mahalle Muhtarı Şerif Akın ve yetkili personel ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Birçok mahallenin ilçe merkezine ulaşımı kısaldı

Çalışma kapsamında, Göldere mevkiindeki dere yatağı üzerinde 7 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde köprü yapımı gerçekleştirildi. Durhasan mahallesi ve Bozçatlı mahallelerini birbirine bağlayacak olan köprü, Kızılca, Hüdük ve diğer kırsal mahallelerin Demirci ilçe merkezine ulaşımını büyük ölçüde kısaltacak.

"Böyle bir hizmeti görmek muhteşem bir duygu"

Bozçatlı Mahalle Muhtarı Kamil Yavuz, "Demirci ilçe merkezine ulaşımımız bu yoldan çok daha kısaldı. Böyle bir hizmeti görmek muhteşem bir duygu. MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" derken, Durhasan Mahalle Muhtarı Şerif Akın ise şunları söyledi: "İlçe merkezine ulaşım normalde 60 kilometre, ancak bu çalışma ile yaklaşık olarak 20 kilometre yol kısaldı. Vatandaşlarımızın memnuniyeti çok yüksek. On numara bir hizmet gördük. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyoruz." - MANİSA