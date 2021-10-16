Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,81
|3,46
|10,12
|Çemtaş
|13,56
|12,33
|9,98
|Sarkuysan
|13,34
|12,17
|9,61
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,02
|24,88
|8,60
|Kardemir (D)
|6,94
|6,43
|7,93
|Tofaş Oto. Fab.
|55,80
|51,70
|7,93
|Pegasus
|81,20
|75,45
|7,62
|Ford Otosan
|165,40
|154,30
|7,19
|Alkim Kimya
|17,57
|16,43
|6,94
|Logo Yazılım
|41,56
|39,24
|5,91
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|1,85
|2,20
|-15,91
|Coca Cola İçecek
|78,25
|83,95
|-6,79
|Vestel
|23,38
|24,82
|-5,80
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,70
|11,34
|-5,64
|MLP Sağlık
|25,54
|27,00
|-5,41
|Esenboğa Elektrik
|27,26
|28,74
|-5,15
|Türk İlaç Serum
|11,11
|11,69
|-4,96
|Çimsa
|29,80
|31,34
|-4,91
|Garanti Bankası
|8,93
|9,30
|-3,98
|Hektaş
|8,06
|8,36
|-3,59
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|9.169.332.881
|Türk Hava Yolları
|5.414.811.591
|Aselsan
|5.180.392.147
|Kardemir (D)
|4.182.263.656
|Tüpraş
|4.031.015.095
|Ford Otosan
|4.011.320.006
|Ereğli Demir Çelik
|3.606.971.791
|Şişe Cam
|2.659.251.845
|Petkim
|2.564.067.439
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.555.592.525
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi