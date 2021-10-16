Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,81 3,46 10,12 Çemtaş 13,56 12,33 9,98 Sarkuysan 13,34 12,17 9,61 Biotrend Çevre ve Enerji 27,02 24,88 8,60 Kardemir (D) 6,94 6,43 7,93 Tofaş Oto. Fab. 55,80 51,70 7,93 Pegasus 81,20 75,45 7,62 Ford Otosan 165,40 154,30 7,19 Alkim Kimya 17,57 16,43 6,94 Logo Yazılım 41,56 39,24 5,91 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 1,85 2,20 -15,91 Coca Cola İçecek 78,25 83,95 -6,79 Vestel 23,38 24,82 -5,80 QUA Granite Hayal Yapı 10,70 11,34 -5,64 MLP Sağlık 25,54 27,00 -5,41 Esenboğa Elektrik 27,26 28,74 -5,15 Türk İlaç Serum 11,11 11,69 -4,96 Çimsa 29,80 31,34 -4,91 Garanti Bankası 8,93 9,30 -3,98 Hektaş 8,06 8,36 -3,59 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 9.169.332.881 Türk Hava Yolları 5.414.811.591 Aselsan 5.180.392.147 Kardemir (D) 4.182.263.656 Tüpraş 4.031.015.095 Ford Otosan 4.011.320.006 Ereğli Demir Çelik 3.606.971.791 Şişe Cam 2.659.251.845 Petkim 2.564.067.439 Yapı ve Kredi Bank. 2.555.592.525 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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