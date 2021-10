Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine 280 milyon avroluk "verimlilik" yatırımı

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, baca gazı emisyon değerlerini Avrupa Birliği (AB) standartlarına çekmek ve verimliliği artırmak amacıyla Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine 280 milyon avroluk yatırım yaptıklarını söyledi.

Dinç, yaptığı basın açıklamasında, IC İÇTAŞ Enerji ve Limak Enerji ortaklığı çatısı altında faaliyet gösteren Yeniköy Kemerköy (YK) Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin termik santraller ve maden sahasındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Aralık 2019'da emisyon değerlerine uymayan kömürlü termik santrallerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Dinç, Türkiye genelinde standartları karşılayarak faaliyetlerine devam eden iki şirketten biri olduklarını, çevre mevzuatına uyum çalışmalarına bu karardan daha önce başladıklarını dile getirdi.

Dinç, Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde AB standartlarında elektrik üretimi için yenileme ve rehabilitasyon yatırımlarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 280 milyon avro değerinde yenileme ve rehabilitasyon yatırımı yapıyoruz. Santrallerdeki beş elektrik üretim ünitesinin gerekli baca gazı emisyon değerlerini AB standartlarına getireceğiz. Bu standartlara göre, kükürt dioksit oranını 1000'den 400'e (mg/Nm3) indirdik. Bu oranı 320'ye kadar düşüreceğiz. Toz diye bahsettiğimiz parçacıkları ise 100'den 50'ye indirdik. Kömürün yanması sonucu oluşan NOx emisyonunu ise 800'den 200'e çektik. Baca gazı emisyon değerlerini düşürürken kazan yatırımıyla aynı miktarda kömür yakarak daha fazla elektrik üretimi yapacağız ve verimliliği artıracağız. 210'ar megavat gücündeki her ünite başına yaklaşık 20 megavat kazancımız olacak. Bu kapsamda 2022 hedefimiz, AB standartlarına uygun, çevreci ve sürdürülebilir işletmecilik yapmak."

"Kömür tedariki açısından kritik eşikteyiz"

Bölgede bulunan 160 milyon tonluk linyit rezerviyle santrallerin 2038'e kadar işletileceği bilgisini veren Dinç, madencilik faaliyetlerinin devam ettiği İkizköy-Akbelen orman alanlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Nisan 2019'da Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İkizköy-Akbelen orman alanlarının büyük bir bölümü 'endüstriyel plantasyon' sahası olarak tespit edilmişti. Bölgede biz madencilik faaliyeti yapmasaydık bile bu bölgedeki ormanlar tür ve çeşit değiştirmek adına kesilecekti. Şu an bölgede yürütmeyi durdurma kararı uygulanıyor. Toplam 23 bin hektarlık alan içinde 76 hektarlık kısım için bu karar uygulanıyor ve bu bölgede maden çıkarma kısmına geçemiyoruz. Şu an santrallerde kullanılacak maden tedariki açısından kritik eşikteyiz. Şu an için kömürümüz var ama yürütmeyi durdurma kararının devam etmesi, 7-8 ay sonrasında kömür arzında sorun yaşayacağız anlamına geliyor. İzmir, Muğla ve Aydın başta olmak üzere tüm Türkiye'yi etkileyebilir bu durum. Yeniköy-Kemerköy santralleri, Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 2,5'ini karşılıyor. Kış dönemine kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde düşük üretimle giriyoruz. Küresel piyasalarda ithal kömür ve doğal gaz fiyatlarında ciddi bir artış var. Tüm bu etkenleri düşünürsek güvenilir bir yerli kaynağı kaybetmemeliyiz diye düşünüyorum. Bizim üretimimiz Türkiye'nin yıllık 1,3 milyar metreküp doğal gaz ithalatını engelliyor."

"Kömür, arz güvenliğini sağlamada önemini koruyor"

Dinç, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkelerin kömürden çıkış planlarına rağmen elektrikte arz güvenliğini sağlamak için kömür santrallerinin önemini koruduğunu ve gelecek 10 yılda da bu durumun devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Baz yük kaynaklar olmazsa tek başına yenilenebilir kaynaklarla istikrarlı ve güvenli şekilde elektrik arz güvenliğini sağlamanın henüz mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulunan Dinç, "Elektrik talebi artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi depolayacağımız ve ihtiyaç duyduğumuzda kullanabileceğimiz depolama teknolojileri gün geçtikçe gelişiyor. Ancak şimdilik bu santraller için güneş varsa elektrik var yoksa yok. Aynı durum rüzgar için de geçerli. Bunun için zamana ihtiyaç olduğu konusunda tüm ülkeler hemfikir." ifadelerini kullandı.

Dinç, Avrupa başta olmak üzere küresel piyasalarda yaşanan enerji krizi nedeniyle doğal gaz ve kömür fiyatlarındaki artışa ilişkin ise "Fiyatlar, normal maliyetleri yansıtıyor ve önümüzdeki dönemde daha da yükselebileceğini düşünüyorum." dedi.

Madencilik faaliyeti biten bölgelerden yılda 40 ton zeytin üretimi

Bölgedeki ağaçlandırma ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Dinç, Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları ağaçlandırma protokolü kapsamında ülke genelinde 450 bin fidan diktiklerini söyledi.

Dinç, gelecek yıl sonuna kadar bu sayının 1 milyonu aşacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz 5 milyona ulaşmak. Ayrıca madencilik faaliyeti biten bölgelerde doğaya kazandırma ve sahaların rehabilitasyon projelerini yapıyoruz. Bugüne kadar orman izni alınmış ve kullanımı tamamlanarak Orman Genel Müdürlüğüne iadesi yapılmış 1,2 milyon metrekarelik alanda ağaçlandırma ve fidan dikimlerini yaptık. Maden ruhsat sahamızda yer alan ve madencilik faaliyeti tamamlanan sahalarımızda toplamda bakımını üstlendiğimiz 22 bin 100 zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin hasat döneminde öncelikle dezavantajlı kadın ve işsiz gençlerimize mevsimlik de olsa iş olanağı sağlıyoruz. Bölgedeki zeytinler köylülerimizle birlikte işleniyor, yılda ortalama 40 ton zeytin elde ediyoruz. Bu kapsamda yılda ortalama 8 ton soğuk sıkım zeytinyağı üretiliyor. Bu çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek ve madencilik faaliyetinin bittiği her noktayı doğaya kazandıracağız."

Maden ruhsat sahasındaki arkeolojik kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Dinç, arkeolojik çalışmalara yıllık 8-10 milyon lira bütçe ayırdıklarını ve bu çalışmalarda İkizköy başta olmak üzere çevre köylerden ve çoğunluğu kadın olmak 75 kişinin istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

İlk ünitesi 1987, beşinci ve son ünitesi 1995'te faaliyete giren Yeniköy-Kemerköy termik santralleri, 2014'te 2,7 milyar dolarla özelleştirilmişti.