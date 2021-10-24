Üye Girişi
Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine 280 milyon avroluk "verimlilik" yatırımı - Son Dakika

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine 280 milyon avroluk "verimlilik" yatırımı

24.10.2021 14:46
Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine 280 milyon avroluk

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, baca gazı emisyon değerlerini Avrupa Birliği (AB) standartlarına çekmek ve verimliliği artırmak amacıyla Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine 280 milyon avroluk yatırım yaptıklarını söyledi.

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, baca gazı emisyon değerlerini Avrupa Birliği (AB) standartlarına çekmek ve verimliliği artırmak amacıyla Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine 280 milyon avroluk yatırım yaptıklarını söyledi.

Dinç, yaptığı basın açıklamasında, IC İÇTAŞ Enerji ve Limak Enerji ortaklığı çatısı altında faaliyet gösteren Yeniköy Kemerköy (YK) Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin termik santraller ve maden sahasındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Aralık 2019'da emisyon değerlerine uymayan kömürlü termik santrallerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Dinç, Türkiye genelinde standartları karşılayarak faaliyetlerine devam eden iki şirketten biri olduklarını, çevre mevzuatına uyum çalışmalarına bu karardan daha önce başladıklarını dile getirdi.

Dinç, Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde AB standartlarında elektrik üretimi için yenileme ve rehabilitasyon yatırımlarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 280 milyon avro değerinde yenileme ve rehabilitasyon yatırımı yapıyoruz. Santrallerdeki beş elektrik üretim ünitesinin gerekli baca gazı emisyon değerlerini AB standartlarına getireceğiz. Bu standartlara göre, kükürt dioksit oranını 1000'den 400'e (mg/Nm3) indirdik. Bu oranı 320'ye kadar düşüreceğiz. Toz diye bahsettiğimiz parçacıkları ise 100'den 50'ye indirdik. Kömürün yanması sonucu oluşan NOx emisyonunu ise 800'den 200'e çektik. Baca gazı emisyon değerlerini düşürürken kazan yatırımıyla aynı miktarda kömür yakarak daha fazla elektrik üretimi yapacağız ve verimliliği artıracağız. 210'ar megavat gücündeki her ünite başına yaklaşık 20 megavat kazancımız olacak. Bu kapsamda 2022 hedefimiz, AB standartlarına uygun, çevreci ve sürdürülebilir işletmecilik yapmak."

"Kömür tedariki açısından kritik eşikteyiz"

Bölgede bulunan 160 milyon tonluk linyit rezerviyle santrallerin 2038'e kadar işletileceği bilgisini veren Dinç, madencilik faaliyetlerinin devam ettiği İkizköy-Akbelen orman alanlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Nisan 2019'da Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İkizköy-Akbelen orman alanlarının büyük bir bölümü 'endüstriyel plantasyon' sahası olarak tespit edilmişti. Bölgede biz madencilik faaliyeti yapmasaydık bile bu bölgedeki ormanlar tür ve çeşit değiştirmek adına kesilecekti. Şu an bölgede yürütmeyi durdurma kararı uygulanıyor. Toplam 23 bin hektarlık alan içinde 76 hektarlık kısım için bu karar uygulanıyor ve bu bölgede maden çıkarma kısmına geçemiyoruz. Şu an santrallerde kullanılacak maden tedariki açısından kritik eşikteyiz. Şu an için kömürümüz var ama yürütmeyi durdurma kararının devam etmesi, 7-8 ay sonrasında kömür arzında sorun yaşayacağız anlamına geliyor. İzmir, Muğla ve Aydın başta olmak üzere tüm Türkiye'yi etkileyebilir bu durum. Yeniköy-Kemerköy santralleri, Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 2,5'ini karşılıyor. Kış dönemine kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde düşük üretimle giriyoruz. Küresel piyasalarda ithal kömür ve doğal gaz fiyatlarında ciddi bir artış var. Tüm bu etkenleri düşünürsek güvenilir bir yerli kaynağı kaybetmemeliyiz diye düşünüyorum. Bizim üretimimiz Türkiye'nin yıllık 1,3 milyar metreküp doğal gaz ithalatını engelliyor."

"Kömür, arz güvenliğini sağlamada önemini koruyor"

Dinç, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkelerin kömürden çıkış planlarına rağmen elektrikte arz güvenliğini sağlamak için kömür santrallerinin önemini koruduğunu ve gelecek 10 yılda da bu durumun devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Baz yük kaynaklar olmazsa tek başına yenilenebilir kaynaklarla istikrarlı ve güvenli şekilde elektrik arz güvenliğini sağlamanın henüz mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulunan Dinç, "Elektrik talebi artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi depolayacağımız ve ihtiyaç duyduğumuzda kullanabileceğimiz depolama teknolojileri gün geçtikçe gelişiyor. Ancak şimdilik bu santraller için güneş varsa elektrik var yoksa yok. Aynı durum rüzgar için de geçerli. Bunun için zamana ihtiyaç olduğu konusunda tüm ülkeler hemfikir." ifadelerini kullandı.

Dinç, Avrupa başta olmak üzere küresel piyasalarda yaşanan enerji krizi nedeniyle doğal gaz ve kömür fiyatlarındaki artışa ilişkin ise "Fiyatlar, normal maliyetleri yansıtıyor ve önümüzdeki dönemde daha da yükselebileceğini düşünüyorum." dedi.

Madencilik faaliyeti biten bölgelerden yılda 40 ton zeytin üretimi

Bölgedeki ağaçlandırma ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Dinç, Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları ağaçlandırma protokolü kapsamında ülke genelinde 450 bin fidan diktiklerini söyledi.

Dinç, gelecek yıl sonuna kadar bu sayının 1 milyonu aşacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz 5 milyona ulaşmak. Ayrıca madencilik faaliyeti biten bölgelerde doğaya kazandırma ve sahaların rehabilitasyon projelerini yapıyoruz. Bugüne kadar orman izni alınmış ve kullanımı tamamlanarak Orman Genel Müdürlüğüne iadesi yapılmış 1,2 milyon metrekarelik alanda ağaçlandırma ve fidan dikimlerini yaptık. Maden ruhsat sahamızda yer alan ve madencilik faaliyeti tamamlanan sahalarımızda toplamda bakımını üstlendiğimiz 22 bin 100 zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin hasat döneminde öncelikle dezavantajlı kadın ve işsiz gençlerimize mevsimlik de olsa iş olanağı sağlıyoruz. Bölgedeki zeytinler köylülerimizle birlikte işleniyor, yılda ortalama 40 ton zeytin elde ediyoruz. Bu kapsamda yılda ortalama 8 ton soğuk sıkım zeytinyağı üretiliyor. Bu çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek ve madencilik faaliyetinin bittiği her noktayı doğaya kazandıracağız."

Maden ruhsat sahasındaki arkeolojik kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Dinç, arkeolojik çalışmalara yıllık 8-10 milyon lira bütçe ayırdıklarını ve bu çalışmalarda İkizköy başta olmak üzere çevre köylerden ve çoğunluğu kadın olmak 75 kişinin istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

İlk ünitesi 1987, beşinci ve son ünitesi 1995'te faaliyete giren Yeniköy-Kemerköy termik santralleri, 2014'te 2,7 milyar dolarla özelleştirilmişti.

Avrupa Birliği, Yeniköy, Enerji, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine 280 milyon avroluk 'verimlilik' yatırımı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak 14:50 Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak 14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var 14:30 TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor 13:38 İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira

Son Dakika Haberleri
14:52 Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı
14:50 Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak
14:48 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi
14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı
14:31 Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi
14:30 TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
13:50 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
13:34 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi
13:32 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif
13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı
Serdar Ortaç konserinde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi Serdar Ortaç konserinde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi         
14:51
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi         
14:49
Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi         
14:32
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif         
13:33
G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak         
12:52
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu         
11:12
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 14:56:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine 280 milyon avroluk "verimlilik" yatırımı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement